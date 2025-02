Helder Barbalho e Jader Filho garantem novas moradias rurais e retorno de escolas paralisadas

Ao lado do Presidente Lula, o Governador do Pará e o ministro das Cidades participaram da entrega de 1.008 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Viver Outeiro, em Belém, nesta quinta-feira (13). Durante o pronunciamento, o ministro também anunciou a contratação de 900 unidades habitacionais no Pará no âmbito do MCMV, na modalidade rural.

“Eu acho, presidente, que não tinha outra maneira de essa entrega acontecer que não fosse nessa chuva de Belém. Essa obra é de 2014. Quando chegamos no ministério, ela estava paralisada. Mais de mil famílias sem ter direito à sua casa durante 10 anos. Foi necessário um ministro paraense voltar para que o sonho da casa própria fosse realizado. E o senhor vai voltar a Belém para entregar o Viver Mosqueiro, o Viver Pratinha, e vai diminuir o déficit habitacional em 2,5 milhões nesse país até o fim do seu mandato”, disse Jader.

O governador do Pará, Helder Barbalho, por sua vez, saudou os beneficiados pelo Viver Outeiro: “Que vocês nunca mais precisem pagar aluguel. Sejam felizes”, declarou. Ele também deu as boas-vindas a Lula em tom de gratidão. “Agradecer a parceria que o senhor vem construindo junto com a gente, em cada cidade do Pará. Com o protagonismo ambiental, a liderança na Amazônia e a construção de políticas públicas que há décadas o povo do Pará aguardou, esse é um momento especial na vida de todos os paraenses. E essa será a maior COP de todos os tempos”, disse em referência à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), realizada em novembro, em Belém.

Helder também ressaltou a retomada do funcionamento de escolas paraenses por meio de parceria com o Ministério da Educação (MEC). “Há 10 anos, nós tínhamos cerca de 90 escolas paralisadas. Graças ao MEC, hoje, estamos garantindo que 80 escolas novas possam ser entregues aos nossos estudantes. Isso significa dinheiro público sendo aplicado de forma correta”, pontuou.