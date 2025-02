Ministro da Educação anuncia construção de três novos institutos federais no Pará

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a construção de três novos campi de institutos federais no Pará, localizados nos municípios de Viseu, Redenção e Tailândia. O anúncio foi feito durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Belém, na tarde desta quinta-feira (13), para uma série de compromissos, começando pela entrega de 1.008 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Residencial Viver Outeiro, localizado na ilha de Caratateua.

Camilo também confirmou a inauguração do novo bloco pedagógico do Instituto Federal do Pará (IFPA), na capital. A reitora do IFPA, Ana Paula Palheta, também participou do evento. Os investimentos para essas iniciativas ultrapassam R$ 220 milhões.

O evento desta quinta-feira conta com a presença dos ministros das Cidades, Jader Filho, e da Educação, Camilo Santana; do governador do Pará, Helder Barbalho; do prefeito de Belém, Igor Normando, dentre outras autoridades. Mais 5 mil pessoas de baixa renda serão beneficiadas com as moradias.

Na abertura do evento, o prefeito de Belém, Igor Normando, agradeceu ao presidente Lula pela presença na cidade e pelos investimentos na capital paraense relacionados à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que ocorrerá em novembro. “O povo de Belém, seja o que tem espectro ideológico de esquerda, direita ou centro, ou não se interessam por política, todos devem agradecer pela sua vinda a Belém e por colocar nossa cidade no mapa do planeta. A COP 30 representa reviver a nossa cidade e recuperar a autoestima de todos”, declarou.

Agenda de Lula em Belém

Na noite desta quinta-feira, Lula segue para o lançamento de investimentos do Banco da Amazônia e a inspeção das obras para a COP 30. Na ocasião, também será formalizado um acordo de parceria entre a instituição financeira e empresas para a operação do programa "Basa Acredita: Microcrédito Produtivo e Orientado", voltado para o fomento de pequenos empreendedores.

Na sexta-feira (14), Lula iniciará a agenda às 9h30 em uma visita às obras do Parque da Cidade, que será o principal local da programação da COP 30. É possível, ainda, que ocorra um sobrevoo sobre as obras de macrodrenagem e urbanização de canais de Belém, que contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Logo em seguida, às 11h, Lula participa da cerimônia de divulgação dos investimentos federais para a COP 30 e seu legado, no Mercado de São Brás. O evento contará com anúncios dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e de Portos e Aeroportos (MPor), reforçando os investimentos na infraestrutura da capital paraense para sediar o evento internacional.