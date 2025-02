Em evento em Belém, governo federal divulga ampliação de aeroportos de 4 municípios do Pará

Durante agenda no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paraense nesta sexta-feira (14), foi entregue uma placa alusiva ao início das obras de ampliação de aeroportos de Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará. Respectivamente, os valores dos investimentos são R$ 210 milhões, R$ 180 milhões, R$ 170 milhões e R$ 170 milhões.

No total, segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o governo federal investe mais de R$ 1 bilhão na aviação do Estado. Os valores se somam aos R$ 470 milhões destinados ao aeroporto de Belém, cuja reforma deve ser entregue até agosto, antes da COP 30.

“Nós estamos celebrando o maior volume de investimentos aeroportuários da história do Pará. Até o mês de agosto, nós estaremos com o aeroporto de Belém pronto para entregar à população do Estado, vamos sair de 7 milhões de passageiros para quase 14 milhões de passageiros, fortalecendo a aviação aqui no Estado”, destacou Silvio.

O ministro ainda ressaltou a importância da ampliação dos quatro aeroportos no interior do Pará. “Isso significa, presidente, que o seu governo, sob a sua liderança, ao lado do governador Helder, está fazendo mais de R$ 1 bilhão de investimentos aqui na aviação do Estado. Isso será fundamental para a geração de emprego e renda e, sobretudo, para fortalecer o turismo do Estado”.