O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula visita Belém antes da COP 30 para inaugurações, segundo deputado federal

Presidente desembarca no próximo sábado (1º) para compromissos oficiais e para curtir apresentação de Chris Martin, do Coldplay; informação foi confirmada por deputado federal petista.

Jéssica Nascimento
fonte

Presidente Lula. (Reprodução/Ricardo Stuckert/ PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está previsto para chegar a Belém no próximo sábado (1º), cinco dias antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo deputado federal Airton Faleiro (PT-PA) na tarde desta terça (28/10)

Durante a visita, ele deve participar da inauguração de novos espaços no aeroporto da capital paraense, após reformas, e também assistirá ao show de Chris Martin, vocalista do Coldplay, no Global Citizen Festival, que contará ainda com apresentações de artistas como Anitta e Gaby Amarantos. 

Ao Grupo Liberal, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que os compromissos do presidente em Belém, incluindo a Cúpula dos Líderes, a COP 30 e eventos prévios ou relacionados, quando confirmados, serão divulgados nos canais oficiais, com todas as informações sobre a agenda, em tempo para cobertura da imprensa e com as orientações para a realização do credenciamento

 

