Silvio Costa Filho: 'COP30 vai deixar avanços civilizatórios'

Em entrevista ao programa 'Bom dia, Ministro', desta terça-feira (4), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou os investimentos estratégicos em infraestrutura realizados em Belém, sede da COP30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas). Ele ressaltou que as obras vão deixar um legado permanente para a população e o turismo no estado.

"Não tenho dúvida de que a COP30 vai deixar avanços civilizatórios ao povo brasileiro, para fazer com que a gente possa ter no nosso dia a dia a necessidade de debater a pauta ambiental, que dialoga com a transição energética, com a sustentabilidade”, disse ele.

O ministro destacou a inauguração do Porto de Outeiro, no último sábado, 1º de novembro, como um marco dessa preparação. Com investimentos de R$ 260 milhões, o terminal, que estava inoperante, foi recuperado e está apto a receber grandes cruzeiros. Nesta terça, dois transatlânticos aportaram na estrutura, com capacidade para receber, em conjunto, até seis mil pessoas durante a COP30.

Pará na rota de cruzeiros

“Não só para a COP30, mas depois ter Belém, o Pará, como a grande rota de cruzeiros do Brasil. Uma obra que foi feita em menos de seis meses, a obra mais rápida da COP-30”, disse o ministro, que também participou da entrega das obras do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, que ampliou sua capacidade de 7,7 milhões para 13 milhões de passageiros anuais. A obra recebeu R$ 450 milhões em investimentos da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA).

Ele também ressaltou o lançamento do Plano Nacional de Sustentabilidade voltado para o setor aeroportuário, previsto para ser anunciado durante a COP30. O setor investiu R$ 350,5 milhões em iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) nos anos de 2023 e 2024. “Nós vamos lançar o Plano Nacional de Sustentabilidade para o setor portuário e da aviação, que dialoga com a descarbonização, navios verdes, com uma melhor governança nas operações portuárias, que dialoguem com a agenda da sustentabilidade”, disse Silvio Costa Filho.

Costa Filho registrou, durante a entrevista, as principais ações do Governo do Brasil para fortalecer a infraestrutura e a gestão portuária. O ministro comentou sobre o Tecon Santos 10, terminal de contêineres, considerado o maior leilão portuário da história do país, que deve mais que dobrar a capacidade de movimentação de contêineres no Porto de Santos. O Tecon Santos 10 ampliará em 50% a capacidade de operação do porto e tem investimentos previstos de R$ 5,6 bilhões. “Vai ser o maior leilão da história do Brasil. A expectativa é que a gente possa fazer entre o dia 15 e o dia 30 de dezembro”, disse.

Avanços em Porto de Maceió

Ele também listou os avanços no Porto de Maceió (TPM Maceió) para a movimentação de passageiros, com leilão concedido recentemente. O local é um dos principais pontos de recepção de cruzeiros do Nordeste e terá investimentos estimados em R$ 3,75 milhões. “É um dos portos mais bonitos do Brasil. A gente vai ter, a partir do próximo ano, um conjunto de novas rotas para Maceió e, além disso, esse terminal será utilizado como equipamento para que a gente possa fazer eventos”, ressaltou.

Outro destaque foi a concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá (PR), segundo maior porto do Brasil, depois de Santos. A concessão vai impulsionar a movimentação de cargas, ampliar a eficiência e o desenvolvimento da região. O Consórcio Canal Galheta Dragagem (CCGD) será o responsável pelas operações, com investimento de R$ 1,22 bilhão. “Nós fizemos uma concessão por mais de 25 anos. Independentemente do presidente do porto ou do governador, vamos ter esse canal preservado, a dragagem feita, a sinalização, para que a gente preserve as operações e isso dê previsibilidade e governança no porto de Paranaguá”, afirmou.