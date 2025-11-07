Capa Jornal Amazônia
Casa Vozes do Oceano é aberta em Belém e integra programação da COP 30 com cinema e exposições

Espaço imersivo marca a chegada da expedição da Família Schurmann na capital paraense

Amanda Martins
fonte

Programação é extensa na Casa Vozes do Oceano e segue aberta ao público até dia 22 de novembro (Divulgação)

O público já poderá visitar desde a última quinta-feira (6) a Casa Vozes do Oceano, que seguirá aberta até dia 22 de novembro, em um espaço localizado à beira da baía do Guajará, ao lado da Casa das Onze Janelas, no bairro da Cidade Velha. A abertura do local marca a chegada da expedição “Voz dos Oceanos”, liderada pela Família Schurmann, a Belém, após concluir a primeira volta ao mundo dedicada à defesa dos ecossistemas aquáticos. O espaço imersivo e gratuito reúne arte, ciência, cultura e tecnologia em uma programação especial durante a COP 30, como uma das programações oficiais, amplia o diálogo sobre a proteção das águas e o enfrentamento à crise climática por meio de experiências artísticas, educativas e científicas.

O gerente de Comunicação e Relacionamento da Voz dos Oceanos, Alexandre Moreno, destacou que a abertura do espaço na véspera do evento climático, representa o encerramento de um ciclo de planejamento iniciado há dois anos, quando a expedição navegou pelos rios amazônicos e conheceu de perto a diversidade do Pará. “Os oceanos são responsáveis ​​por mais de 50% do ar que respiramos e são grandes reguladores do clima. Por isso, em uma conferência como a COP 30, é essencial que representem e fortalecidos”, afirmou.

Segundo Vilfredo Schürmann, um dos líderes da expedição Voz dos Oceanos, o tema da sustentabilidade precisa ser visto de forma integrada entre floresta e oceano. "A floresta é essencial, mas o mar também respira por nós. O plástico tem que ir para o lugar certo. O que se usa uma vez e vai parar no lixo acaba chegando ao rio e, consequentemente, ao mar", observou.

Sobre a realização da conferência convocatória no Pará, ele foi categórico ao dizer que o evento acontece no lugar certo. “É aqui que os líderes vão ver de perto a necessidade de agir. Tenho certeza de que essa COP vai atrair apoio do mundo inteiro para proteger a floresta”, disse.

O início das atividades foi marcado pela ação inédita do live painting “Fachada Viva”, realizada em 2 de novembro na Casa das Onze Janelas. Sob direção da artista Roberta Carvalho, que assume a curadoria da iniciativa, artistas paraenses e também com a participação de Mundano, pintaram mais de 30 esculturas de corais e rodolitos, simbolizando o branqueamento e a regeneração dos oceanos.

Programação

Entre as atrações permanentes estão três grandes exposições: a imersiva “Casa Vozes do Oceano”, apresentada inicialmente em São Paulo, ganhou em Belém uma versão com cenografia sustentável e novos elementos regionais, como o boto-cor-de-rosa, os rios e os mangues; já “Do Rio ao Mar”, do fotógrafo paraense Luiz Braga, reúne 25 obras inéditas que exploram, por meio de luz e núcleos, a relação entre o rio, o oceano, o humano e o sagrado. Completa o conjunto a “Exposição Fotográfica Voz dos Oceanos”, com registros inéditos da expedição da família Schurmann pelas mares do planeta.

Para Luiz Braga, participar desse momento em Belém é um privilégio. Ele explicou que a Amazônia retratada em suas imagens é aquela vivida pelas pessoas, e não, a representada por estereótipos. "O Brasil ainda não conhece a Amazônia real, onde moram pessoas, onde há saberes, arte e música. Meu trabalho busca aproximar essa Amazônia do olhar do brasileiro", disse.

A programação inclui ainda sessões de cinema com produções nacionais e internacionais, como “Meu Amigo Pinguim”, “Maré Viva, Maré Morta”, “O Chamado do Mar” e episódios da série “Cidade Invisível”, da Netflix. O espaço também será palco para o lançamento dos livrosKat e a Voz dos Oceanos”, de Heloisa Schurmann, e para painéis com lideranças ambientais que discutem soluções e ações voltadas à preservação dos oceanos.

Agenda deste fim de semana

  • Nesta sexta-feira (7), as atividades iniciam às 9h, com a abertura da exposição “Do Rio ao Mar”, seguida da exposição imersiva “Casa Vozes do Oceano”, das 10h às 15h. O lounge estará aberto entre 16h e 22h, e o dia encerrará com a exibição do filmeEncantadores de Tubarão”, das 19h às 21h.
  • No sábado (8), a programação segue com os mesmos horários, alterando apenas o filme exibido, que será “Destemida”, às 20h.
  • Já no domingo (9), véspera da abertura da conferência, as atividades começaram às 9h, com a exposição e uma nova atração: às 18h, a Esplanada Casa Vozes do Oceano recebe o espetáculo “Mar de Soluções – Projeto Somos do Mar”, que aborda o tema do lixo marinho por meio da linguagem teatral e circense, com direção e visagismo de Lucas David.

A narrativa conta a história do encontro entre Marina, um organismo marinho, e Robertinho, um mergulhador especialista em oceanos. A apresentação é voltada para o público de todas as idades. Na sequência, às 19h, será exibido o episódio “Oceano Atlântico” da série Nossos Oceanos, dirigido por Nick Lyon, acompanhado, às 20h, do episódio “Oceano Pacífico”, de Rafael Scott.

Além das instalações artísticas, o público poderá visitar o veleiro Kat, ancorado no píer da Casa das Onze Janelas até fevereiro de 2026. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer os bastidores da viagem e o trabalho desenvolvido em defesa da vida marinha.

Realizada pelo Instituto Voz dos Oceanos, pela Família Schurmann e pelo Ministério da Cultura, a Casa Vozes do Oceano com o apoio do Governo do Pará, Universidade Federal do Pará (UFPA) e diversas instituições privadas.

SERVIÇO:

Casa Vozes do Oceano

  • Dados: de 5 a 22 de novembro;
  • Horário de funcionamento: abre às 9h; horário de fechamento a consultar na programação do dia;
  • Local: ao lado da Casa das Onze Janelas, localizada na Rua Siqueira Mendas, no bairro da Cidade Velha, em Belém.
Cultura
.
