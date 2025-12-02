Capa Jornal Amazônia
No Dia do Samba, vídeo de Paolla Oliveira e Aline Maia viraliza e chama a atenção de internautas

As artistas recebem elogios pela performance ao som de “Água de Chuva No Mar / Vou Festejar”, de Beth Carvalho

Lívia Ximenes
Paolla Oliveira e Aline Maia (Reprodução)

Nessa terça-feira (2), o Brasil celebra o Dia do Samba, data que festeja a cultura e história do país. Em comemoração, a atriz Paolla Oliveira e a dançarina Aline Maia compartilharam um vídeo nas redes sociais. Ao som de “Água de Chuva No Mar / Vou Festejar”, de Beth Carvalho, as brasileiras sambam e encantam internautas.

O vídeo, publicado nesse domingo (30), já tem mais de 23 milhões de visualizações, cerca de 82,1 mil comentários e por volta de 93 mil reposts. “A ordem é o samba! O Brasil tá hype, disputado no mapa, mas o samba já era quente antes de virar desejo. Samba não posa: acontece. Pulsa feito tantã e tamborim anunciando que aqui tudo é vivo, imperfeito e bonito”, diz a legenda.

Nos comentários, admiradores elogiam a performance de Paolla e Aline. “Assisti ontem, hoje, assistirei amanhã e depois e depois… que perfeição”, disse um perfil no Instagram. “É nessa hora a Grande Rio chora de arrependimento”, fala uma internauta, em referência à substituição de Paolla Oliveira por Virgínia Fonseca no posto de rainha de bateria. “Saldo do dia: Assisti o vídeo umas 10x e em todas elas fiquei de cara. Que mulheres”, elogiou outra.

Palavras-chave

Paolla Oliveira

Aline Maia

Paolla Oliveira e Aline Maia sambam juntas

dia nacional do samba
.
