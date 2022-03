Helder Barbalho é citado em paredão do BBB 22 e vira meme: ‘Avisa teu pai’

O sétimo paredão do BBB 22, que colocou na berlinda Arthur, Jade e Jessilane, era um dos mais esperados entre os fãs do reality e está sendo muito repercutido na Web. Mas, dessa vez, quem roubou a cena foi o governador Helder e a família dos Barbalho. Tudo após uma internauta citar Jader e Helder Barbalho em um comentário sobre o possível brother que será eliminado nesta semana. Entenda a situação.

Em uma das páginas que repercutem os acontecimentos do BBB 22, uma fã do reality declarou seu posicionamento pedindo a saída de Jade Picon do programa. No entanto, ela acabou errando o nome da influencer e o comentário se tornou motivo de brincadeira entre os paraenses que citaram até Helder na postagem. Veja a publicação:

Internauta citando Helder na postagem (Reprodução: Redes Sociais)

Nas redes sociais, mais de duas mil pessoas compartilharam a postagem e fizeram algumas brincadeiras relacionando o governador ao reality.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)