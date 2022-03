BBB 22: entenda como começou a rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon

Ao que tudo indica a rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon no Big Brother Brasil 22, termina nesta terça-feira, 08. Liderando as pesquisas de rejeição, a influenciadora parece que será a eliminada do sétimo paredão.

Algumas dúvidas ainda existem em relação a essa treta: quando surgiu essa rivalidade?

Mesmo iniciada com algumas semelhanças, a relação dos participantes tomou outro rumo com quebra de aliança e embate da influenciadora. Para quem não lembra, Arthur e Jade entraram no BBB 22 após o início do programa.

“No jogo, os dois entraram depois na casa, junto com Lina, por testarem positivo para a Covid-19 antes do confinamento. O que vimos, nesse início dos dois, foi uma quase aliança sendo formada, mas que foi quebrada depois que Jade venceu a prova do líder e disse que Arthur não comemorou”, avaliou a BBBmanica, Adriana Pereira.

A aliança citada durou até quando Jade se viu como alvo. Eles combinaram de se proteger no primeiro paredão. Na ocasião, a influenciadora foi a mais votada da casa, mas se salvou na prova bate e volta.

MUDANÇA

Jade Picon mudou sua postura após a primeira liderança. Ao voltar e ser coroada como Líder, a influenciadora avisou: Arthur teria a chance de participar do bate e volta, já que ela não o indicaria diretamente ao paredão.

Mas as coisas mudaram, e com a justificativa de ver interesse na relação dele, Jade indicou o ex-rebelde ao paredão e disse que precisava de respostas. Arthur permaneceu na casa e pela segunda vez, Jade indicou ele ao paredão.

Antes disso, eles tiveram uma conversa e ela disse não dar segunda chance as pessoas. Jade também informou que vetaria o cantor da prova do Líder, caso tivesse essa possibilidade.

Com a saída de Bárbara, sua aliada, no paredão em que foi com o ex-rebelde. Jade teve a sua segunda resposta. Ela foi para o quarto da líder e teve uma crise choro.

No último Jogo da Discórdia, Jade afirmou que a rivalidade entre eles só acabaria quando eles fossem ao paredão juntos e um saísse.

INTERFERÊNCIA EXTERNA

Entre algumas especulações, a que mais é levada em consideração é da orientação de Jade em não se aproximar de Arthur. Como o cantor entrou no programa com o rótulo de traidor, já que Maíra Cardi, sua esposa, expôs as dezenas de traições sofridas no casamento, seria péssimo ter ao lado alguém assim.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o empresário de Jade, Davi Zar, fez algumas recomendações, entre elas que a influenciadora permanecesse afastada de Arthur.

“Acredito que a rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar, que hoje é o principal embate do ‘BBB 22’, pode ter surgido antes mesmo do reality começar. Já foi veiculada a informação de que o empresário de Jade havia recomendado que ela permanecesse afastada de Arthur. Uma aliança entre a jovem e o ator poderia prejudicar a imagem dela”, disse Adriana Pereira.

Outra situação exposta, foi por João Guilherme. Ele contou em um podcast que a ex namorada se preparou por dois anos para entrar no reality. “A Jade recebeu um convite em 2020 pra ir, ela era bem mais nova. O lado social dela foi muito trabalhado e ela já é muito melhor do que antes. Em 2020, falei pra ela: ‘Jade, você vai entrar lá e ficar doida, vai ficar de birra com as pessoas…É isso que eu acho, não sei se você vai ficar tão confortável’. E não é brincadeirinha, são três meses lá e o tempo demora pra passar. Isso deve f*der com a cabeça de quem entra lá e não está totalmente pronto”, argumentou ele.

O JOGO VIROU

Como o jogo é sobre a sua trajetória dentro da casa e não externa, Arthur virou um dos favoritos e Jade o contrário. Mais uma vez, a forma com que a influenciadora trata o cantor é questionada por telespectadores.

Ele inclusive já chegou a dizer inúmeras vezes que essa rivalidade foi criada por ela.

O que não pegou tão bem para Arthur foi o fato dele ter poupado a sua adversária no Castigo do Monstro.

O “Bora? Eu e você no paredão” não caiu bem após Jade atender o big fone e nem o discurso dela de caridade para permanecer na casa foi visto com bons olhos.