BBB 22: Famosos declaram torcida contra Jade Picon e desaprovam discurso de defesa da sister

O discurso de defesa de Jade Picon, que está no sétimo paredão do BBB 22, ao lado do seu rival Arthur Aguiar e de Jessilane, causou polêmica nas redes sociais na noite de domingo e muitos famosos resolveram se pronunciar para desaprovar a fala da influenciadora digital. Durante sua defesa para permanecer no paredão, Jade argumentou que merecia ficar na casa pois, se ganhasse o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality, iria doar para cinco instituições, o que foi mal visto pelos internautas.

Veja a defesa de Jade Picon

Felipe Neto diz que é impossível não ser #ForaJade

Logo após a exibição do programa, Felipe Neto gravou um vídeo afirmando que antes era o time "terceira via", mas depois do discurso da influencer, agora era fora Jade. "Não se usa caridade como moeda de troca. Ganha o programa, não avisa ninguém, depois doa, fala que doou. Agora, a partir do momento que você usa a caridade para ganhar um programa, onde você vai ganhar mais de R$ 1,5 milhão em publicidade, é uma das coisas mais baixas que eu já vi", apontou o Youtuber.

Flay diz que Jade apelou

A ex-BBB Flayslane também resolveu se manifestar sobre a defesa da influencer e afirmou que tudo não passou de oportunismo. "Gente, falar de doação na hora da defesa é oportunismo demais, desculpa, horrível no meu ponto de vista, não aplaudo essa atitude como nunca aplaudi, apelou Jade :/".

Naiara Azevedo é Fica Arthur e Jessilane

Apesar de não se posicionar sobre o discurso de defesa de Jade, Naiara Azevedo, ex-participante do BBB 22, foi até o Twitter e postou a hashtag "#ficajessi #ficaarthur". Logo depois, a cantora escreveu "tombo de milhões".

Matuê chama os fãs para #ForaJade

Outro que se posicionou a favor da eliminação da influencer foi o rapper Matuê, que postou: "Tuêzada é #forajade".

Jade, Arthur Aguiar e Jessilane se enfrentam no sétimo paredão. As votações ocorrem no site do Gshow até a noite de terça-feira, quando Tadeu Schmidt deve encerrar a votação para anunciar a eliminação.

