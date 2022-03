Jade, Arthur e Jessi estão no sétimo Paredão do BBB 22

Jade, Arthur e Jessi estão no sétimo Paredão do BBB22!

Por ter atendido ao Big Fone, Jade foi para o Paredão e acabou puxando Arthur para a disputa pela permanência na casa. Os dois, no entanto, tiveram a chance de escapar na prova Bate e Volta.

A formação do sétimo Paredão aconteceu assim: Primeiro, Anjo da Semana, Arthur imunizou PA.

Já o Líder Pedro Scooby indicou Jessi direto para o Paredão, sem chance de Bate e Volta.

Por fim, Gustavo foi o mais votado pela casa, mas conseguiu se salvar na disputa do Bate e Volta.