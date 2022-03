BBB 22: Enquete de Leo Picon aponta resultado parcial 'Fora Jade'

Jade Picon teve o azar de atender o big fone no último sábado, 5, o que a levou direto ao paredão do "BBB 22". Com a dinâmica, ela também poderia indicar uma pessoa para ir junto, e puxou Arthur Aguiar. A dupla no paredão logo virou assunto nas redes sociais, e o irmão de Jade, Leo Picon, resolveu fazer uma enquete entre seus seguidores, para saber quem eles gostariam de eliminar: Jade ou Arthur.

"Amanhã a gente vai descobrir se a Jade vai pro paredão com o Arthur. Já vou convocar: quem eu puder contar aí, me avisa. Porque o bagulho, a guerra, tá vindo", disse Leo no Instagram Stories onde publicou a enquete.

O resultado, no entanto, não agradou o irmão de Jade, já que a maioria dos seguidores escolheram "Fora Jade".

"Eu fui traído pela enquete do Instagram.Quase dez anos de Instagram e nunca me aconteceu isso... P*ta que pariu", disse Leo, ao ver o resultado.

Neste domingo, 6, a casa do "BBB 22" vota para uma nova formação de paredão. Como Jade e Arthur foram para a berlinda pela dinâmica do big fone, os dois jogam a prova bate volta, que pode salvá-los.