Jade Picon atende o Big Fone e escolhe Arthur: 'Eu e você no paredão'; vídeo

O segundo Big Fone do BBB 22 tocou na noite de sábado (5), durante o programa. Quem atendesse à chamada já estaria no paredão e teria que indicar um brother para a berlinda. Jade Picon foi quem atendeu ao chamado e indicou Arthur Aguiar para lhe acompanhar na disputa de terça-feira.

“Bora? Eu e você no paredão”, disse a influencer, apontando para o ator, sem titubear.

Neste domingo (6), os confinados no Big Brother Brasil 22 votam em mais um para compor o paredão. Jade, Arthur e o indicado pela casa disputam a prova do Bate e Volta para escaparem do paredão. O indicado do líder Pedro Scooby vai direto para a berlinda.

