Arthur Aguiar é o novo Anjo da semana no BBB 22; Eslo, Laís e Linn cumprem Castigo do Monstro

O novo anjo é Arthur Aguiar no Big Brother Brasil 22. Disputando com Eliezer na tarde deste sábado, 5, recebeu o colar após disputa de menor tempo. Ele ainda fez uma dancinha para comemorar a vitória.

Lembrando que o anjo dessa semana não é autoimune.

A Prova do Anjo começou a ser disputada em dupla, escolhida por sorteio. Um dos participantes precisava achar o cubo em uma piscina e o outro colocava na caixa correspondente. A dupla que fez em menor tempo, disputou a final.

Nat e Lucas fizeram a prova em 174 segundos, mas foram desclassificados por não colocarem corretamente o cubo.

Veja como ficou o tempo de cada dupla:

Jess e Gustavo - 185 segundos

Lina e PA - 159 segundos

Arthur e Eli - 118 segundos

Laís e Vyni - 287 segundos

Eslô e Jade - 581 segundos

CASTIGO DO MONSTRO

Eslo, Laís e Linn vão cumprir o Castigo do Monstro dessa semana. "Cavalinhos do Schmidt", três participantes com posse de um cavalinho ao ouvirem a música tocar devem ir para o hipódromo e disputar uma corrida com o cavalinho de pau.

Eles precisam ficar direto com o cavalinho nas mãos.