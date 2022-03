BBB22: Natália fica incomodada após Eliezer 'rebolar' em cima de Lina e Jessi

Um climão invadiu a festa do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (05). Natália, que já ficou com Eliezer na casa em várias festas e que já demonstrou querer algo mais sério com o brother, disse à Laís que não quer ficar vendo seu ficante se insinuando para as duas “comadres”.

“Estou de costas porque é a mesma coisa de a Jade ficar dançando com o seu boy. Não acho legal. Não sei se eu tô errada”, disse Natália. “Também não gosto, não. Tá doido?”, concordou Laís. E Natália completou: “Não sei se eu fico mais triste com a Jessi ou com a Lina”.

Eliezer ficou dançando de forma sensual na frente de Lina e Jessi, que estavam sentadas juntas. E enquanto Lina ria da situação, Jessi pedia para o brother parar porque Natália poderia ver e ficar chateada.

Na festa de quarta (2), Eliezer também brincou com Jessilane na piscina, e a sister também demonstrou preocupação com o fato de Natália ficar chateada se visse. Lina tem chamado as insinuações de Eliezer para as duas de “brincadeiras gostosas”.

Em seguida, Jessi e Lina se uniram durante a festa para comentarem sobre o episódio envolvendo elas e Eliezer. "Amiga, o que eu faço?", questionou Linn da Quebrada. "A gente estava brincando. Tudo bem que em alguns momentos passou dos limites, mas no final das contas a gente não fez nada. E eu não faria", comentou a professora.