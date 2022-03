Laís se revolta com Castigo do Monstro e inicia discussão com Arthur

Laís não recebeu bem o Castigo do Monstro na tarde deste sábado, 05, no Big Brother Brasil 22. Ela começou a reclamar desde o momento em que ganhou o colar do novo Anjo. Em uma discursão, o brother sugeriu que eles devem ir até o fim com a disputa direta e fez questão de destacar que voltou de três paredões.

Já a médica, não se conteve e disse: “então vamos para o quarto?”. Arthur respondeu de forma positiva. Tadeu Schmidt então, demorou para retornar com o contato na casa e depois ao discursão ocorreu.

Com o decreto final para os brothers, o apresentador se despediu e a discussão continuou. Jade precisou tirar Laís da sala.

Para quem não lembra, Arthur foi o primeiro brother a receber o Castigo do Monstro no programa e Laís foi responsável.

O cantor ganhou a Prova do Anjo em disputa direta com Eli.