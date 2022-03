Tempo recorde: Pedro Scooby é o líder da semana no BBB 22

A disputa pela liderança, dentro do Big Brother Brasil, BBB 22, desta quinta-feira (03), foi muito rápida, em menos de um minuto de disputa. Pedro Scooby foi o primeiro a completar todas as etapas da semana. Douglas Silva ficou em segundo lugar e está imunizado e Eliezer, em terceiro, ganhou direito de estar no VIP.

A dinâmica da semana foi de habilidade. Os Brothers tiveram que achar três cartões em um circuito, um em cada ambiente montado na prova. O primeiro, de cor laranja, tinha a legenda ‘Vestiu. Partiu. Meu treino'. O de cor azul, trouxe a frase ‘Vestiu. Partiu. Meu momento’ e no último card, de cor rosa, ‘Vestiu. Partiu. Meu movimento está escondido na areia e debaixo dos cubos’.

O apresentador, Tadeu schmidt, avisou que quem achasse os três cartões era o líder. O segundo lugar ficou com a imunidade e o terceiro ganhou uma pulseira do vip. Jessi e Linn foram vetadas da prova.



Veja o cronograma da semana:

Quinta-feira, 03/03

Prova do Líder – 12 jogam

Líder Paulo André veta duas pessoas

Vencedor da prova é o novo Líder

Segundo lugar ganhar imunidade

Terceiro lugar ganha pulseira VIP

Novo Líder terá poder do não, vetando 1 pessoa da próxima prova do Líder

Sábado, 05/03

Prova do Anjo

Big Fone toca ao vivo, durante o programa

Quem atender vai pro Paredão e coloca uma pessoa também no Paredão

Se o Líder ou o imunizado pela prova atender o Big Fone, ele indica alguém ao Paredão e essa pessoa indica, imediatamente, outro participante

Domingo, 06/03