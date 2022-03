BBB 22: Pedro Sampaio e Gloria Groove são confirmados para próxima festa

A atração da festa desta sexta-feira (04), dentro do Big Brother Brasil, BBB 22, terá como atração a cantora Gloria Groove e do DJ Pedro Sampaio. Gloria traz sucessos que são hit dentro do reality, como a ‘Queda’, ‘Leilão’ e ‘Bonekinha’. Já o DJ Pedro Sampaio vai apresentar produções autorias, que são sucesso no Brasil. Ambos confirmaram participação via rede social.

A festa do Big Brother Brasil será amanhã, a partir das 22h20, depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. A noite – que promete ser de agito - será liberada pelo apresentado por Tadeu Schmidt.



