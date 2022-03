BBB 22: O que é a Prova do Líder de hoje (03/03)? Veja a dinâmica da prova e que horas começa

A Prova do Líder, do ‘BBB 22’, que vai ocorrer na noite desta quinta-feira (03/03) deve começar as 22h10, após a exibição da novela “Um Lugar ao Sol”, da TV Globo. Entenda como vai funcionar a dinâmica da prova:

VEJA MAIS

Como vai ser a Prova do Líder do ‘BBB 22’ de hoje (03/03)?

O diretor do reality show, Boninho, e o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, ainda não se pronunciaram sobre como vai ser a Prova do Líder da semana. O Big Boss publicou, nas redes sociais, na quarta-feira (02/03), um vídeo enigmático sobre a dinâmica, dando a entender que o jogo pode ser revelado ao vivo durante o programa.

Apesar disso, os próprios participantes acreditam que a nova prova pode ser de sorte e não resistência, como na semana passada.

Quem ganhou a dinâmica da Prova do Líder da semana?

Na última semana, Pedro Scooby e Paulo André foram os vencedores. A dupla conseguiu vencer Laís e Jade Picon.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)