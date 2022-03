Eliezer, do BBB 22, é acusado de assédio contra Jessi; entenda

A manhã desta quinta-feira (03/03) começou agitada para os internautas fãs do BBB 22. O público está acusando Eliezer de assédio e pedindo que ele seja expulso do reality, pois o brother teria tentado agarrar Jessi dentro da piscina. A polêmica tomou conta do Twitter e a equipe do design se pronunciou sobre o caso.

VEJA MAIS

Tudo aconteceu durante a festa do Líder Paulo André, quando todos os brothers entraram na piscina para aproveitar a noite. Jessi estava conversando com Lina quando Eliezer se aproximou e fez menção de agarrá-la. A professora, então, se afastou do designer e pediu que ele parasse. No entanto, Eliezer continuou a persegui-la e chegou a encurralar a bióloga mineira em um dos cantos da piscina, enquanto ela pedia ajuda à Lina.

Confira a situação:

A situação não foi bem interpretada nas redes sociais e várias pessoas passaram a pedir a saída de Eliezer do reality. Os administradores do perfil oficial do brother chegaram a se pronunciar e publicaram um vídeo onde ele pede desculpas e afirma que era uma brincadeira.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Adna Figueira)