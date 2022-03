No BBB 22, Natália teria sido chamada para fazer teste de gravidez

A designer de unhas Natália Deodato, do BBB 22, está há cinco dias reclamando de enjoôs. Os espectadores estão "surtando" com a possibilidade de surgir uma gravidez no reality após Natália tem mantido relações sexuais no reality com Eliezer. A expectativa do público cresce diante da previsão de uma vidente sobre o aparecimento de uma gestante no programa. Outra novidade, é que Natália foi convidada pela escola de samba Beija-Flor para desfilar na Marquês de Sapucaí, em abril.

Hoje, quarta-feira, 2, o colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, noticiou que uma equipe médica da Globo chamou Natália para fazer um teste de gravidez e que o resultado será divulgado até o final do dia de hoje.

A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto e nem os administradores das redes sociais de Natália.

Samba

Natália mostrou ter muito samba no pé, no BBB 22. O perfil oficial do reality acaba de noticiar, nas redes sociais, que a mineira foi convidada pela Beija-Flor de Nilópolis para participar do desfile da agremiação, marcada para op próximo dia 22 de abril, no Rio de Janeiro.

O desfile de carnaval deste ano foi adiado devido á pandemia.