Natália grávida? Após vidente prever gravidez no BBB 22, sister passa mal e levanta suspeita

Natália Deodato está preocupando os fãs após sentir enjoos na casa do BBB 22. A preocupação aumentou após uma vidente prever que um participante seria expulso, um desistiria e uma ficaria grávida. As duas primeiras previsões se cumpriram, com Maria sendo expulsa e Tiago Abravanel desistindo do jogo.

VEJA MAIS

No domingo (27) e nesta segunda-feira (28), a sister reclamou som colegas de enjoo e chegou a vomitar. Nat e Eliezer transaram dentro da casa do Big Brother Brasil 22, mas teriam usado camisinha.

Repercussão

Nas redes sociais, o público se manifestou pedindo que ela faça o teste de gravidez. "Natália, faça esse teste de gravidez logo, mulher", escreveu um. "Sério que ela está com suspeita de gravidez?", publicou outro.

“Imagina tu entrar no BBB com o objetivo de ganhar um milhão e meio e sair grávida do Eliezer? Natália totalmente inimiga do objetivo", postou um terceiro.