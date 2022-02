Tiago Abravanel aperta botão e desiste do BBB 2022

O ator Tiago Abravanel apertou o botão na tarde deste domingo (27) e desistiu de seguir no Big Brother Brasil 2022. Por conta da desistência, sem nenhum sinal prévio do brother que apontasse para qualquer desagrado, os integrantes da Casa caíram no choro e não acreditam na decisão do artista. Com a desistência, Tiago está eliminado do reality.

Sozinho, o brother se despediu dos cômodos e declarou: "acabou para mim". A saída ocorreu enquanto Douglas Silva,curtia o almoço do anjo com Pedro Scooby e Paulo André.

A maioria dos participantes só ficou sabendo da desistência de Tiago após o aviso sonoro da produção. O clima de choque tomou conta da casa. Jessi, Arthur, Paulo André e Pedro Scooby foram alguns dos que ficaram mais abismados com a notícia; Jessi e Arthur chegaram a chorar.

Veja a reção de alguns participantes: