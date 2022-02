BBB22: Vidente que previu expulsão e desistência, aponta gravidez no reality

O Big Brother Brasil 22 tem sido alvo de críticas em relação ao elenco. Porém, a trama nem chegou na metade e já teve alguns acontecimentos marcantes, que foram previstos por Bianca Sensitiva. A vidente apontou que o programa teria uma expulsão, uma desistência e uma gravidez. As duas primeiras previsões, de fato, aconteceram: Maria foi desclassificada do reality show após uma agressão em um jogo da discórdia e Tiago desistiu do programa, na tarde do último domingo (27).

Embora ninguém tenha aparecido gestante, a web já apontou quem seria a participante que estaria grávida: Natália, que já foi para debaixo do edredom com Eliezerpor duas vezes. Nos últimos dias, a sister chegou a passar mal e vomitar, levantando suspeitas. Confira as reações dos internautas: