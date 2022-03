Gravidez, choro e discussão: veja o que aconteceu no BBB ontem, quarta-feira (02/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (02/02), um dia cheio de conflitos e tensões da 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por choro após a eliminação de Larissa, especulação de gravidez e discussão na festa do líder. Veja o que aconteceu.

Jade Picon se revolta e chora após eliminação de Larissa

Jade Picon chorando após a eliminação de Larissa (Reprodução / Globo)

Apesar de já esperarem pela eliminação da ex-sister Larissa, que saiu do reality com 88% dos votos em um paredão contra Arthur e Linna, o quarto Lollipop ficou muito abalado ao receber o resultado do paredão e passou a se questionar o que estavam fazendo de errado. Jade Picon logo apontou que o problema de todo o jogo é o grupo e relembrou o discurso de Tadeu Schmidt. "O que ele falou, as alianças, gente, acho que o problema realmente é a gente, real", comentou a influencer. Com o andar da carruagem, já que todos os integrantes do time estão saindo, Laís confessou que já sabe que, se for parar no paredão, será eliminada. "Essa é a sensação. Cada vez mais eles ficam fortes, cada vez mais a gente fica fraco. Parece que a gente está indo para um lugar totalmente errado. Sempre sai, sempre sai...", comentou Eslovênia, concordando com a médica. Jade acabou se abalando mais na conversa e começou a chorar ao relembrar da formação do paredão do último domingo, onde o grupo havia combinado votos, mas Eliezer e Vinícius não seguiram o acordo. "Cara, por uma cagada...Ninguém dessa casa sabe como é o sentimento... 6 Paredões, 4 foram daqui!", finalizou.

Jessilane e Natália não conseguem se entender

A relação entre as Comadres, nome dado ao grupo de Jessilane, Natália e Linna, não está sendo uma das melhores. Na tarde de quarta-feira, Natália conversou com Lucas sobre a professora de biologia e revelou que, mesmo gostando muito da amiga, não tem paciência para coisas pequenas. "Por causa de umas coisinhas bestas, ao invés dela entrar na descontração... A minha vontade é me afastar. Tem horas que eu fico pensando... 'Quer saber? Não vou ficar aqui, não... Melhor me afastar!", revelou ela para o brother. Mais cedo, as duas quase se desentenderam e Jessilane chegou a afirmar que as pessoas tentam limitar suas emoções dentro da casa.

Tentando acalmar o atrito, Linna sugeriu que a dupla conversasse mais tarde quando ambas estivessem de cabeça fria, mas a bióloga afirmou não ter nada para falar com a design de unhas. "É porque todas as vezes que eu tento falar ela não quer ouvir. Eu já falei. Em outras situações que aconteceram, eu já falei... Não adianta. É assim que ela vê as coisas. Por exemplo, no mesmo dia do Paredão... Que ela ficou falando com a gente que não deveríamos fazer isso no dia do Paredão dela, é a mesma forma que eu sinto quando estou empolgada e ela fica tentando cortar minha empolgação", explicou Jessilane. A sister revelou que queria que a amiga ficasse animada com a sua empolgação, mas ela sempre tenta cortá-la. Mais tarde, Natália foi para academia e chorou sozinha relembrando a 'briga' com Jessilane.

Arthur Aguiar traça novas estratégias e cogita voto em Eliezer

Arthur Aguiar especulando o novo paredão' (Reprodução / Globo)



Na academia da casa, Arthur Aguiar passou a traçar novas estratégias de voto para o paredão que se formará no domingo e cogitou votar em Eliezer para defender o quarto Grunge. Em conversa com Lucas e Gustavo, o ator comentou que iria chamar Eliezer para conversar e falar que, se precisar defender seu grupo, irá votar no design. "Eu já tinha falado para ele que eu não iria votar nele, não estava nem perto. Só que eu vou dizer para ele: 'Mano, você ia votar no Tiago para defender seu quarto, depois você votou no DG para defender seu quarto. Então, se tiver que me defender e defender alguém do meu quarto, eu vou votar em você", revelou Arthur, continuando que não iria sugerir o nome do confinado para as opções de voto, mas caso alguém decidisse votar nele, ele também iria votar.

Gravidez no BBB 22? Natália teria pedido teste

Na tarde de quarta-feira, o colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, noticiou que a participante Natália teria sido chamada para fazer um teste de gravidez após passar dias reclamando de enjôo. A especulação da possível gestação passou a ganhar força nas redes sociais desde quando uma vidente fez previsões sobre o reality e afirmou que um participante seria expulso, um desistiria e outra iria ficar grávida. Apesar disso, a equipe da participante divulgou uma nota nas redes sociais informando que a notícia dada pelo colunista não procede, pois em nenhum momento a equipe conseguiu comprovar qualquer movimentação de Natália na casa ou das suas conversas com os participantes sobre qualquer pedido de teste de gravidez e que a própria sister nunca especulou sobre o assunto.

Laís teme levar voto de Jessilane

Laís teme levar voto de Jessilane (Reprodução / Globo)

Com o paredão chegando as especulações de votação já estão rodando a casa. No quarto Lollipop, Lais confessou para os confinados que estava pensando se Jessilane iria votar nela após o discurso de eliminação do Tadeu. Segundo a sister, a professora de biologia ficou muito pensativa e se questionando se a fala do apresentador tinha sido uma alfinetada para ela. A médica continuou a conversa e revelou que coloca no paredão qualquer pessoa do quarto grunge, seja Douglas Silva, Pedro Scooby ou Arthur. Apesar da confissão, ela pontuou que ainda não é o momento de botar Arthur, seu rival no jogo. "Colocar Arthur hoje seria interessante porque a gente sabe que ele volta. Colocar ele para que outra pessoa saia, entendeu? Essa seria a estratégia. Porque a gente imagina que ele é forte", argumentou Eslovênia.

Eslovênia discute com Gustavo na festa do líder

A eliminação de Larissa deixou muitos confinados da casa abalados, principalmente Laís e Jade. Mas o que irritou mesmo Gustavo foi a falta de empatia do quarto Lollipop pela médica, o que gerou uma discussão entre o advogado e Eslovênia. Os dois estavam curtindo a festa do líder quando o brother pontuou que faltou tato de alguns brothers na fila para a psicologa, que Laís precisava ir até a profissional, mas ninguém deixou seu affair furar a fila. "Se no dia eu ver que tem alguém precisando mais, eu vou falar, pode passar na minha frente, entendeu? Esse tato que eu não senti de vocês", comentou ele para a pernambucana. "Vocês não...", respondeu a sister. "De todo mundo, vocês no plural. Que são os melhores amigos dela, viram que ela estava mal, sabiam que ela ia para o Almoço do Líder... Não achei legal vocês não terem essa empatia de deixar ela passar na frente. Não achei legal", disparou Gustavo. Eslovênia pontuou que todos estavam abalados com a eliminação, mas que o sistema para ir até a psicóloga é uma fila e todos estavam seguindo a ordem, detalhando que a atitude não era falta de empatia.

