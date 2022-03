BBB 22: Tiago Abravanel é excluído da vinheta e marido dele responde

Após ter desistido do grande prêmio do BBB 22, Tiago Abravanel ainda vem dando o que falar na internet. Desta vez o motivo dos comentários foi ele ter sido retirado da vinheta do programa, fato este que desagradou o marido do ator.

Fernando Poli comentou sobre a situação no instagram: "Tiraram o Tiago. Ai, Globo!”, disse. "Sem palavras, Globo", afirmou ele. Maria, ex-participante do programa, que foi expulsa recentemente após ter agredido outra Natália, ainda permanece na vinheta.

O marido do neto de Silvio Santos não parou por aí: "Muito bizarro isso. As pessoas só esquecem que o mundo dá voltas! Seja luz", falou. Ele até comentou sobre a postura de Tadeu Schmidt, apresentador do reality, que enquanto falava sobre a desistência de Tiago recebeu o seguinte comentário de Fernando: "É… porque se existe o botão é pra apertar, né gente? Se não, não coloca o botão", disparou ele.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)