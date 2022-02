Após desistir do BBB 22, Tiago Abravanel se reencontra com a mãe e chora; vídeo

Tiago Abravanel foi recebido por sua mãe, Cintia Abravanel, no aeroporto de São Paulo, neste domingo (27). O cantor e ator abandonou o BBB 22 apertando o botão de desistência na tarde do domingo.

Nesta segunda-feira (28), a mãe do ex-participante postou o vídeo para mostrar como foi seu reencontro com o filho, onde ficou emocionada ao revê-lo depois de mais de 30 dias de confinamento. "Estou muito orgulhosa de você, meu amor! Te amo demais, meu filho", escreveu ela na legenda.

Logo após a desistência do ex-brother, sua irmã, Ligia Abravanel, postou em suas redes sociais, afirmando já ter conversado com Tiago depois que ele deixou a casa do Big Brother Brasil 22. "Já falei com ele, ele está bem. Ele falou que chegou no limite dele, mais tarde a gente vai se encontrar e ele manda um recadinho para vocês", disse.

Mais tarde, o marido de Tiago, Fernando Poli, publicou em seu Instagram um vídeo para mostrar o reencontro entre o casal. Os dois trocaram beijos e carinhos: "Não vou te largar nunca mais, eu te amo muito", disse o ator.