BBB 22: Em nota, Globo diz que não haverá substituição com saída de Tiago Abravanel

A desistência de Tiago Abravanel do 'BBB 22'' na tarde deste domingo, 27, abalou muito os participantes do reality. Pouco tempo depois, a Globo emitiu uma nota sobre a saída do participante, dizendo que a desistência de um candidato resulta em sua desclassificação do reality show.

"O participante Tiago Abravanel apertou o botão de desistência da casa do ‘Big Brother Brasil 22’ na tarde deste domingo, dia 27 de fevereiro. A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show. Tiago Abravanel não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite", diz o texte enviado pela Globo à imprensa.

Neste domingo, os participantes que ficaram no "BBB 22" formam um novo paredão. O programa será exibido após o "Fantástico", e está programado para começar ás 23h10.