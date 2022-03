Veja o que vai acontecer no reality nesta quinta-feira; que horas começa e qual a programação

A grande noite da prova do Líder finalmente chegou no BBB 22. Nesta quinta-feira (03/03), os brothers irão suar a camisa para tentar ganhar a disputa e garantir mais uma semana de imunidade, além do poder de mandar alguém diretamente ao paredão. Confira o que vai acontecer no BBB 22, que horas começa e qual a programação do reality:

Seguindo a grade de programação da Rede Globo, o BBB 22 vai começar às 22h20 (horário de Brasília), logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol". Ainda não se sabe como será a dinâmica da prova do líder de hoje e Boninho, diretor e Big Boss do reality, está fazendo suspense para deixar o público ainda mais ansioso.

"Hoje é semana zerada e semana zerada o que a gente tem que fazer? Amanhã a gente vai sentar para discutir o que a gente vai provocar na galera", disse o diretor, em seu Instagram.

E os confinados estão com muitas expectativas para a disputa, nesta manhã, durante o raio-x, Gustavo declarou que sua vitória seria benéfica "para o jogo": "Quero muito ganhar. Acho que vai ser muito importante para o jogo se eu for líder. Não só para mim, mas para casa inteira. Tirar algumas pessoas aí, botar umas 'pulguinhas' atrás da orelha", declarou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)