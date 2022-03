Eslovênia e Gustavo discutem por prioridade no atendimento com psicólogo, no BBB 22

A tensão explodiu na casa mais vigiada do Brasil hoje, quarta-feira, 2. Com as sisters ainda abaladas pela eliminação de Larissa, ocorrida na véspera, Eslovênia e Gustavo tiveram uma discussão sobre quem seria atendido primeiro no atendimento psicológico no Confessionário. Gustavo insistiu que Laís deveria ser atendida primeiro porque estaria em pior estado que os demais participantes da casa, mas Eslovênia ficou indignada.

A discussão começou quando as sisters esperavam na fila a vez por atendimento. Gustavo chegou reclamando que as integrantes do quarto Lollipop não estavam tendo "empatia" com Laís e que devriam deixá-la passar na frente porque a médica estava muito abalada com a eliminação de Larissa e porque faltava pouco tempo para o início do almoço do líder.

Eslô não ficou indignada com a cobrança: "E como você sabe quem tá pior ou melhor aqui? Você não pode julgar os sentimentos de ninguém", reclamou. "Empatia é um negócio que não precisa ser pedido", rebateu o curitibano. "Não é empatia, não", retrucou a miss.