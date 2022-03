Briga, votação e emparedados: veja o que aconteceu no BBB ontem, domingo (06/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (06/03), um dia cheio de conflitos e tensões da 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado por muitas conversas, uma briga generalizada e os emparedados da semana. Veja o que rolou:

Linn da Quebrada pede desculpas para Natália após 'brincadeira' de Eliezer

Lina e Natália conversando na área externa da casa. (Reprodução / Globo)

Linn da quebrada tirou a manhã de domingo para se desculpar com a amiga Natália após Eliezer tentar sensualizar em cima da cantora e de Jessilane na última festa. O designer aproveitou o momento que as amigas estavam sentadas em um sofá para ir até elas e 'brincar' fazendo uma dança ousada, chegando a se jogar em cima de Lina. O momento não agradou Natália, que vive um affair com o brother. "Desculpa Nat, pelo que aconteceu na festa. Sinto que eu fui irresponsável. Deveria ter pensado melhor na gente. Em você. Em como você se sentiria, em como aquilo te atravessaria", se desculpou a cantora, ressaltando que mesmo sendo apenas uma brincadeira, ela acreditava ter perdido a noção, pois não pensou nas consequências. Natália ouviu atentamente Lina, mas só respondeu ao ser questionada. "Como você está?", perguntou a artista. "Eu estou tentando ficar bem, na verdade. Mas nem tanto, só pelo que aconteceu, sabe? Outras coisas. Tipo a saudade da minha família... vontade de ver", confessou a mineira. "Se você quiser me xingar, tudo bem”, declarou a cantora. Natália rebateu afirmando não querer xingar ninguém, mas que achou a situação desnecessária. "Eu observei que foi ele que chegou, observei o tipo de movimento, a dança”, lembrou. Não é a primeira vez que Eliezer tenta 'sensualizar' para Lina e Jessilane, na festa anterior, ele chegou a perseguir as sisters na piscina e foi acusado de assédio pelos internautas.

Confinados especulam um paredão falso caso Jade Picon seja eliminada

Em conversa no quarto Lollipop, as apostas para a saída de Arthur após o brother ser indicado ao paredão por Jade Picon, que atendeu o Big Fone, renderam durante a manhã. No papo entre o time, Eliezer afirmou que a única pessoa que consegue tirar Arthur é Jade, mas o paredão ideal seria: Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Jade Picon. "Na terça-feira, se o Tadeu falar o meu nome, eu tenho um treco. Eu não quero ir embora. Eu não quero. É a melhor experiência da minha vida, eu não quero", comentou Jade temendo a saída. Eliezer completou dizendo que todo o quarto iria ficar surpreso e desistir do reality caso a influencer fosse eliminada. "Vai, gente, faz a fila e aperta o botão", comentou Vinicius. Mais tarde, os confinados passaram a especular um suposto paredão falso se houver a eliminação de Jade.

Arthur Aguiar desabafa sobre rivalidade com Jade Picon

Paulo André, Pedro Scooby, Gustavo e Arthur Aguiar na banheira. (Reprodução / Globo)

Na banheira da casa, Arthur Aguiar, Gustavo, Pedro Scooby e Paulo André tiraram a tarde para conversar sobre o jogo, e claro que rivalidade entre Jade Picon e o ator foi um dos assuntos citados entre o quarteto. "Mano, essa rivalidade é muito mais dela do que minha. Ela criou um bagulho que nem existe. Vou te falar uma coisa, com certeza absoluta. As colocações dela são todas equivocadas, e quando você sair, você vai ver. Todas. É isso. Por isso que não tenho medo de ir ao paredão com ela", disse Arthur, afirmando que a influenciadora se contradiz o tempo inteiro. "Acho que, na verdade, existem pontos de vista diferentes", discordou Pedro Scooby, sendo rebatido logo em seguida pelo emparedado. "Mas a história que ela conta para vocês não existiu. Posso te garantir com 100% de certeza".

Gustavo é o mais votado no paredão e Jessilane é indicada pelo Líder

O programa de domingo foi marcado pela formação do sétimo paredão da casa. O anjo da semana, Arthur Aguiar, resolveu dar a imunidade para Paulo André. Como era esperado, o líder Pedro Scooby indicou Jessilane para o paredão. A votação da casa ocorreu de maneira tradicional, com todos indo ao confessionário individualmente. Gustavo foi o mais votado, veja:

Douglas Silva votou em Eliezer Arthur Aguiar votou em Laís Eliezer votou em Gustavo Linn da Quebrada votou em Gustavo Paulo André votou em Eliezer Jessilane votou em Eliezer Gustavo votou em Eliezer Laís votou em Natália Vinicius votou em Gustavo Eslovênia votou em Gustavo Jade Picon votou em Gustavo Natália votou em Gustavo Lucas votou em Eliezer

Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane estão no paredão

Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane são o emparedados da semana. (Reprodução / Globo)

Jade Picon, Arthur Aguiar e Gustavo foram os únicos aptos a participarem da prova bate-volta, já que Jessilane foi indicada pelo líder e estava direto no paredão. Vale lembrar que Jade Picon foi emparedada após atender o Big Fone no sábado e chamar Arthur Aguiar para acompanhá-la na berlinda. Para sair vitoriosos, os três participantes deveriam pegar uma bola em uma caixa e lançá-la com a ajuda de uma catapulta, quem fizesse mais pontos em seis rodadas venceria a disputa. Gustavo se saiu melhor na dinâmica e escapou do paredão, deixando apenas Arthur, Jade e Jessi. As votações ocorreram até a noite de terça-feira, no dia da eliminação, no Gshow.

Gustavo alfineta Natália e começa briga generalizada

Logo após a formação do paredão, Gustavo resolveu alfinetar Natália por receber um voto da participante para salvar Eliezer. "Confiei, hein. Tu sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra", disse ele. Eliezer presenciou a cena e rebateu afirmando que não adiantava o curitibano ameaçar a sister por um voto. "Eu ameacei?", indagou o advogado. Eliezer respondeu."Você acabou de ameaçar ela. Você sabe o que faz por causa de um voto, o voto é dela e não é seu". Gustavo retrucou mandando Eliezer calar a boca e ficar quieto, pois o empresário não sabia o que a sister havia falado para ele anteriormente. Natália entrou na confusão para se defender e disse que Gustavo não estava errado. "Ele não está errado, ele está certo. Não foi uma ameaça em momento nenhum. Calma, eu entendo você. Agora é minha vez de falar. Eu realmente falei com você, realmente eu não queria, foi com muito pesar, mas para mim ser neutra, eu não podia ser. Eu quero ser imparcial nessa votação, só que eu ser imparcial, é eu dar o meu direito para outras pessoas", declarou. Natália deu continuidade ressaltando que Gustavo iria proteger Laís caso ela estivesse em risco, pois o curitibano vive um affair com a médica, assim como ela vive com Eliezer. "É a mesma coisa que tu, está eu e Laís e tu gosta muito de mim, está eu e Laís no fogo. Quem que tu vai me proteger? É muito óbvio", continuou. Os dois deram continuidade na discussão, mas logo virou uma briga generalizada quando Douglas Silva, Pedro Scooby e Linn da Quebrada começaram a se alfinetar, confira:



