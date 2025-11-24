Mestre Fafá celebra acesso do Remo à Série A e Paola Oliveira comemora em postagem

Um dia após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, o Clube do Remo recebeu parabéns de várias personalidades do país. O Mestre Fafá, mestre de bateria da Grande Rio, declarou sua torcida pelo time.

Nutrindo um carinho imenso pelo Pará, em entrevista ao Grupo Liberal neste ano, ele afirmou que seu coração é “metade carioca e metade paraense". Mestre Fafá recebeu, este ano, o título de cidadão de Belém.

Nesta segunda-feira, 24, em postagem no perfil oficial da Grande Rio, ele apareceu com a camisa do time: “Estou aqui com meu manto do Remo e Nossa Senhora de Nazaré. Tô passando aqui para parabenizar toda a torcida do Remo, o Governador Helder e toda a equipe do Remo pelo acesso à Série A. Parabéns, depois de 31 anos.”

Mestre Fafá aproveitou ainda para compartilhar um pouco de sua vivência dentro do clube: “Eu conheci um pouco da história do Remo quando fui a Belém do Pará e sei o quanto essa torcida é apaixonada e ama esse clube.”

“Remo, Grande Rio e Pará seguem juntos”, finaliza o mestre de bateria.

Paolla Oliveira, ex Rainha da Bateria da escola, que já posou com diversas camisas do clube paraense, comentou na postagem da Grande Rio. Com emojis de palmas, ela escreveu "boraaa", parabenizando o time.

Na legenda do vídeo, a escola destacou o feito: “O Leão Azul tá de volta à elite! Em nome de toda a direção da Grande Rio, nosso mestre Fafá fez questão de parabenizar toda a equipe do @clubedoremo pelo acesso à Série A do @brasileirao!”