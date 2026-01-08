Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Nesta terça-feira (13), ocorre o GeekParque, evento de inauguração do Parque Olímpico Mangueirão. A partir das 09h, estarão abertas as instalações do complexo esportivo ao público, com o objetivo de integrar cultura geek, atividades esportivas e mobilização comunitária. A entrada é gratuita.

Na 'Programação Esportiva Geek', haverá modalidades coletivas e recreativas, como queimada, vôlei, basquete, futebol e cabo de guerra. Além disso, a organização incentiva o uso de cosplay ou fantasia leve, além da interação entre grupos e famílias. A proposta combina espírito competitivo e diversão, estimulando a prática esportiva em ambiente comunitário.

Na ocasião, estarão presentes o governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o secretário Cássio Andrade e o presidente da ALEPA, Chicão, entre outros.

O evento é promovido pela Geekzada.