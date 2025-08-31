Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Cultura pop com conscientização ambiental reúne fãs do universo geek em Belém

Evento 'Multiverso Geek – Heróis pelo Clima' segue até 21h no Teatro Estação Gasômetro

Valéria Nascimento e Maycon Marte
fonte

Entrada para o evento, na Teatro Estação Gasômetro, é a doação de um brinquedo, e a programação vai até 21h deste domingo (31) (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Cultura geek, consciência ambiental e inclusão social. Eis o tripé do evento "Heróis pelo Clima" com apresentação de grupos de cosplay (prática de se vestir como um personagem de uma obra de ficção), e atrações como feira geek, arena gamer, karaokê, concursos, batalha campal, flash tattoo e DJ. 

O evento começou por volta das 10h deste domingo (31) e segue até 21h, no Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, em Belém. De acordo com os organizadores, a edição alia a cultura pop à questão ambiental sustentável, em sintonia com a pauta da COP30 (30ª Conferência Global sobre Mudanças Climáticas), em novembro deste ano em Belém.

Evento "Heróis pelo Clima" em Belém (Fotos: Igor Mota / O Liberal)

Um público jovem movimenta o Teatro Estação Gasômetro. Com a fantasia da rainha Atlanna - Aquaman, a fisioterapeuta Raíssa Viegas Lima, contou que é adepta da prática de cosplay há 10 anos.

‘Interpretação de cosplay estimula a criatividade’, diz adepta da prática

“Eu acho que ser cosplay, acima de tudo, é um caminho para estimular a criatividade, descobrir modos de você não só interpretar o personagem, mas também habilidades. Então, é um aprendizado rico, fazer acessórios, aprender a costurar, usar perucas. Fora, que é divertido, é um momento único”, disse a fisioterapeuta.

Raissa afirmou que gosta de fazer cosplay de heroínas, e sobre a pegada ambiental do evento, deste domingo, ela disse ser oportuna: “É bom fazer esse tipo de relação, trazer pessoas de outros nichos, porque em parte pode se dizer, 'ah, o cosplay não tem nada a ver (com a questão ambiental), é um hobby, é uma diversão'. Mas ao se conectar essas duas coisas, a gente consegue trazer outras pessoas para terem esse clic, despertar, ter uma consciência melhor”.

A estudante de medicina, Júlia Castro, que também é adepta da prática de cosplay, disse que sempre foi envolvida com teatro, música, dança, palhaçaria e vê o universo do cosplay, como mais uma linguagem artística, também.

"Para mim, cosplay é isso, é eu poder ser esse personagem que não existe, mas ao mesmo tempo, para quem o conhece, ele existe, é real. É uma brincadeira de fantasia, mas não bobinha, é uma expressão. Eu me sinto bem, livre, livre para ser rídicula”, afirmou sorrindo.

‘Cultura pop fucniona como agente de mudança’, diz estudante de medicina e cosplay

Sobre a discussão ambiental no meio geek, Júlia também defendeu o engajamento da cultura pop como agente de mudança. “A gente tem de partir do básico que o meio ambiente e questões sociais são importantes para todo mundo, de modo geral. E acho que é importante no meio geek, porque, às vezes, as pessoas entendem que quem está no universo geek é infantilizado a ponto de ser burro e irresponsável, e isso não é real".

"São pessoas, muitas vezes, adultas, que têm filhos, têm famílias, com capacidade de mudar e aprender, de mudar a sociedade. Então, mesmo que a gente se sinta na margem, a gente pode ser agente de mudança também. Conscientizar para gente poder fazer coisas diferentes, impactos positivos é bom para a comunidade toda”, disse Júlia Castro.

O destaque da programação é o espetáculo “Heróis pelo Clima”, dirigido por Jarisa Duarte, do grupo "Baleiros Badalados" e encenado pelos grupos cosplay República Cosplay, infinity Geek, Nexus, One Dream, Ikigai, Kimitsu Cos, Artcosplay, além de artistas como Júlio Caramez, Patrick Oliveira e Mohana.

O evento também promete a presença do renomado dublador Yuri Chesman, conhecido por dar voz a personagens como Gaara (Naruto), Michelangelo (Tartarugas Ninja), Saitama (One Punch-man), entre outros

A entrada para o evento é a doação de um brinquedo, e a programação vai até 21h no Teatro Estação Gasômetro, na avenida Av. Governador Magalhães Barata, no bairro de São Brás.

Palavras-chave

cidades

belém

evento 'heróis pelo clima'

teatro estação gasômetro

