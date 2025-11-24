Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe O Liberal 24.11.25 12h46 Jogador pode renovar com o Leão Azul para a Série A (Thiago Gomes / O Liberal) Pedro Rocha não foi apenas o grande nome do jogo contra o Goiás-GO no último domingo (23), que selou o acesso do Remo à Série A, mas sim durante toda a temporada. O atacante marcou 15 gols na Segundona e foi o artilheiro da competição. Dada a importância do jogador na equipe, a expectativa é que o atleta siga no clube para 2026, conforme disse o presidente do Leão Azul, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, na comemoração do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em um registro feito na festa azulina após a confirmação do acesso no último domingo, Tonhão aparece ao lado de Pedro Rocha discursando e afirma que o camisa 32 vai ficar na equipe para a próxima temporada. "Ele nos ajudou e ele vai ficar conosco para o ano que vem", declara Tonhão. Ao lado do presidente azulino, o camisa 32 comemora, assim como as outras pessoas presentes na festa. VEJA MAIS 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico Zagueiro Remo destaca força do grupo e apoio da torcida após acesso: 'A gente acreditou até o final' Time azulino venceu o Goiás-GO e conseguiu o tão sonhado acesso à Série A Apesar da manifestação do desejo da permanência do jogador no clube, ainda não há nada confirmado oficialmente. Os detalhes sobre renovação de contrato ou não devem ser realizados a partir da próxima semana. Conforme as informações, o acerto entre Pedro e o time azulino é até o fim da temporada. Pedro Rocha foi uma das principais contratações do Remo para a Série B, junto de Felipe Vizeu, que não vingou e deixou o time no meio da temporada. Diferente do ex-companheiro, o camisa 32 se destacou em campo e fez uma excelente temporada, sendo o principal atacante do clube. Ao todo, foram 44 jogos, 19 gols, sendo 15 na Série B, e nove assistências. Foi o artilheiro da Segundona e do Leão Azul, além de ter sido o jogador da equipe com mais participações em gols. Em 2024, o atacante disputou a Série A pelo Criciúma-SC, que foi rebaixado e não conseguiu o acesso neste ano. Mas teve problemas com lesões e não conseguiu espaço, fazendo apenas sete partidas. No jogo contra o Goiás, Pedro Rocha foi o grande pilar da reação azulina. No final do primeiro tempo, o jogador empatou para o Remo com um belo chute de fora da área. Já na segunda etapa, o atacante João Pedro marcou duas vezes para virar o jogo e selar a vitória histórica no Mangueirão. 