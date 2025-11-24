Capa Jornal Amazônia
Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha

Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe

Jogador pode renovar com o Leão Azul para a Série A (Thiago Gomes / O Liberal)

Pedro Rocha não foi apenas o grande nome do jogo contra o Goiás-GO no último domingo (23), que selou o acesso do Remo à Série A, mas sim durante toda a temporada. O atacante marcou 15 gols na Segundona e foi o artilheiro da competição. Dada a importância do jogador na equipe, a expectativa é que o atleta siga no clube para 2026, conforme disse o presidente do Leão Azul, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, na comemoração do clube.

Em um registro feito na festa azulina após a confirmação do acesso no último domingo, Tonhão aparece ao lado de Pedro Rocha discursando e afirma que o camisa 32 vai ficar na equipe para a próxima temporada.

"Ele nos ajudou e ele vai ficar conosco para o ano que vem", declara Tonhão.

Ao lado do presidente azulino, o camisa 32 comemora, assim como as outras pessoas presentes na festa.

Apesar da manifestação do desejo da permanência do jogador no clube, ainda não há nada confirmado oficialmente. Os detalhes sobre renovação de contrato ou não devem ser realizados a partir da próxima semana. Conforme as informações, o acerto entre Pedro e o time azulino é até o fim da temporada.

Pedro Rocha foi uma das principais contratações do Remo para a Série B, junto de Felipe Vizeu, que não vingou e deixou o time no meio da temporada. Diferente do ex-companheiro, o camisa 32 se destacou em campo e fez uma excelente temporada, sendo o principal atacante do clube.

Ao todo, foram 44 jogos, 19 gols, sendo 15 na Série B, e nove assistências. Foi o artilheiro da Segundona e do Leão Azul, além de ter sido o jogador da equipe com mais participações em gols.

Em 2024, o atacante disputou a Série A pelo Criciúma-SC, que foi rebaixado e não conseguiu o acesso neste ano. Mas teve problemas com lesões e não conseguiu espaço, fazendo apenas sete partidas.

No jogo contra o Goiás, Pedro Rocha foi o grande pilar da reação azulina. No final do primeiro tempo, o jogador empatou para o Remo com um belo chute de fora da área. Já na segunda etapa, o atacante João Pedro marcou duas vezes para virar o jogo e selar a vitória histórica no Mangueirão.

esportes

pedro rocha

remo

Remo
