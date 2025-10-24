Paolla Oliveira homenageia Odete Roitman em Halloween: 'Tem ícones que nunca morrem, meu bem'
Clique compartilhado mostra figurino, cabelo e maquiagem característicos da personagem
A atriz Paolla Oliveira compartilhou em seu perfil no Instagram, na noite desta sexta-feira (24), uma foto em que aparece caracterizada como Odete Roitman, personagem assassinada da novela "Vale Tudo" (1988). No remake da novela, ela interpretou Heleninha, filha da personagem de Débora Bloch na trama atual.
Na publicação, Paolla brincou com o assassinato da personagem, que teve um desfecho diferente da primeira versão. “Flagra: Odete viva e em NY. Tem ícones que nunca morrem, meu bem!”, brincou. A foto foi registrada em Nova York, onde a atriz aparece vestida com o figurino clássico da vilã, incluindo maquiagem, a roupa suja de sangue e cabelo característico.
