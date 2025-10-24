Capa Jornal Amazônia
Paolla Oliveira homenageia Odete Roitman em Halloween: 'Tem ícones que nunca morrem, meu bem'

Clique compartilhado mostra figurino, cabelo e maquiagem característicos da personagem

Amanda Martins
fonte

Atriz revive fim da vilã clássica de “Vale Tudo” em foto publicada no Instagram (Reprodução/ Redes socias)

A atriz Paolla Oliveira compartilhou em seu perfil no Instagram, na noite desta sexta-feira (24), uma foto em que aparece caracterizada como Odete Roitman, personagem assassinada da novela "Vale Tudo" (1988). No remake da novela, ela interpretou Heleninha, filha da personagem de Débora Bloch na trama atual.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’
Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

image ‘Vale Tudo’: mulher que adivinhou o assassino de Odete Roitman em 1988 acerta o desfecho de 2025
Laura Boaventura previu quem matou a personagem na primeira versão da novela e ganhou um concurso na época

image Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'
Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

Na publicação, Paolla brincou com o assassinato da personagem, que teve um desfecho diferente da primeira versão. “Flagra: Odete viva e em NY. Tem ícones que nunca morrem, meu bem!”, brincou. A foto foi registrada em Nova York, onde a atriz aparece vestida com o figurino clássico da vilã, incluindo maquiagem, a roupa suja de sangue e cabelo característico. 

image Odete Roitman viva! Saiba tudo sobre o desfecho da vilã em 'Vale Tudo'
Marco Aurélio acreditava ter matado a vilã, mas ela acorda em hospital clandestino e consegue escapar

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

celebridades

Paolla Oliveira homenageia Odete Roitman em Halloween

Paolla Oliveira

remake de vale tudo
