O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

O Liberal
fonte

Heleninha Roitman enfrentou conflitos familiares e desafios emocionais na trama das 9 (TV Globo)

A atriz Paolla Oliveira usou seu perfil nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), para se despedir da personagem Heleninha Roitman, da novela Vale Tudo, que está chegando ao fim. Ela compartilhou um vídeo com registros dos bastidores e dos últimos dias de gravação, descrevendo o encerramento como ‘conturbado e bonito’, em referência à trajetória da personagem na trama. Confira:

Ao longo da novela, Heleninha enfrentou conflitos familiares e desafios emocionais, que marcaram o arco da personagem. Paolla destacou que interpretar a personagem exigiu revisitar aspectos complexos da história da personagem.

“Toda vez que eu paro para falar de Heleninha, eu vejo o abismo tão grande que é essa mulher. Quanto mais eu penso nela, mais eu percebo que vou me salvando através dela”, afirmou a atriz.

Paolla também comentou sobre o fim do trabalho na novela: “Toda vez que a gente se despede de um trabalho, de um ciclo, a gente se despede de tanta coisa, né? São amigos, é uma personagem que fez você viver por ela e com ela”. 

Paolla Oliveira

cultura

celebridades

Vale Tudo

Heleninha Roitman
