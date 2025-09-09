Paolla Oliveira fala sobre possibilidade de ficar com mulheres: ‘O nunca já morreu’

Durante participação no podcast 'Conversa Vai, Conversa Vem', a atriz Paolla Oliveira falou sobre seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira e respondeu perguntas sobre sua vida pessoal. Entre os assuntos, a artista comentou se teria um relacionamento com mulheres.

“Não está ainda nos meus planos, não, mas a gente, né… O nunca já morreu. Depois que fiz Danny Bond [personagem], mexeu nesse lugar, digamos, gracioso… O imaginário é tão amplo, né? Eu adoro, elas são divertidas”, disse Paolla.

A atriz comentou também sobre a idealização do público em torno do relacionamento dela com Diogo Nogueira e disse que “relacionamento é igual para todos, [tem] dificuldades, delícias”. “Não passo o dia inteiro com Diogo cantando no meu ouvido, e eu de cinta liga andando pela casa, sensualizando. O quanto as pessoas idealizam uma coisa que não é a verdade em absoluto”, afirmou.

Paolla também destacou que constantemente surgem boatos sobre separação. “O tempo inteiro, todo mês acabam com o nosso relacionamento, depois dizem que voltamos, que temos filhos. Teve uma foto de trigêmeos na internet! É impressionante”, disse.

Atualmente no ar em Vale Tudo, no papel de Heleninha, Paolla Oliveira também reagiu a memes que circulam nas redes sociais sobre ela ser “marmita do casal”. “É tão bom estar no imaginário das pessoas de uma maneira divertida, mesmo que não seja a absoluta verdade. A gente se diverte, manda recado”, afirmou.