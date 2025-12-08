Capa Jornal Amazônia
Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

Isabel Veloso (Reprodução/ Instagram)

O pai da influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (8) para pedir orações pela filha, que permanece internada em estado grave em Curitiba. Nos Stories do Instagram,  Joelson Veloso desabafou para os seguidores e pediu ajuda. “Vamos nos unir em oração, por cura, por força, por paz. Por Isabel, por todas as famílias, por todos que precisam de um milagre”, escreveu. 

Isabel está internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner desde 27 de novembro, após apresentar piora no quadro respiratório e precisar ser intubada. A jovem trata um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos.

Na última quinta-feira (4), Lucas Borbas, marido de Isabel e pai do filho dela, comentou sobre o estado de saúde da influenciadora e informou que a alta depende de exames previstos para serem divulgados nesta segunda-feira (8).

“É difícil... Já cansei de chorar, de pedir para Deus para que tudo isso passe e ela melhore, que ela venha para casa e tenha uma vida normal como qualquer outra pessoa. Só que está difícil, está complicado e não sei mais nem o que fazer”, escreveu ele.

