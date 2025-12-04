Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pai de Isabel Veloso faz apelo após influenciadora voltar à UTI: 'Intensifiquem as orações'

Mesmo diante do momento delicado, ele demonstrou confiança na recuperação da jovem

Estadão Conteúdo

Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso, voltou a falar sobre ela nas redes sociais nesta quinta-feira, 4, um dia após a influenciadora retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em uma publicação no Instagram, ele fez um apelo por orações diante da piora no quadro da filha.

"Peço a todos: intensifiquem as orações, enviem boas energias", escreveu Joelson. "Enquanto ela luta, nós também lutamos com ela - com fé, com amor e com esperança", completou.

Mesmo diante do momento delicado, ele demonstrou confiança na recuperação da jovem, que está internada há uma semana. "A cura vem, no tempo de Deus. Isabel, te amamos infinitamente", finalizou.

Piora no quadro

Isabel, de 19 anos, voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira, 3, após apresentar um esforço respiratório maior que o normal. A informação foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas.

image Isabel Veloso tem piora e volta à UTI
A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram

image Marido de Isabel Veloso posta foto com influenciadora no hospital: 'Vai passar'
Isabel precisou ser entubada após passar mal na quinta.

Segundo ele, o quadro preocupou a equipe médica porque o músculo respiratório poderia entrar em exaustão. Como medida preventiva, os profissionais decidiram transferi-la novamente para a UTI, onde ela pode ser monitorada em tempo integral. "Lá ela pode ser acompanhada de perto e receber todas as medidas necessárias", explicou Lucas.

Isabel está internada em Curitiba desde quinta-feira, 27, quando precisou ser entubada após um quadro de excesso de magnésio no sangue. Ela havia recebido alta poucos dias antes, depois de passar por um transplante de medula óssea.

