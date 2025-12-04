‘Vem Louvar Pará’ reacende tradição dos grandes encontros da música gospel em Belém; entenda

Para quem aprecia encontros de louvor, o festival “Vem Louvar Pará”, em Belém, deve promover momentos especiais. Nos dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 19h, no estacionamento do estádio Mangueirão, o festival promete reunir milhares de pessoas, vindas de diferentes regiões do Pará. O evento tem entrada gratuita e contará com estrutura similar à utilizada no Parárraiá, evento da quadra junina promovido pelo Estado.

No dia 4 de dezembro, se apresentam Aline Barros, Isadora Pompeo e Maria Marçal. No dia 5, sobem ao palco Fernandinho, Thalles Roberto, Jefferson & Suellem e Banda Som e Louvor. O início das apresentações nos dois dias está marcado para às 19h.

Para Aline Barros, uma das atrações mais aguardadas, retornar ao Pará tem um significado especial. “Olha, para mim é uma honra muito grande. O Vem Louvar Pará marca um tempo de retomada, de renovação, e eu sinto isso muito forte no meu espírito. Belém sempre fez parte da história da música gospel no Brasil, e saber que esse evento resgata também a memória do antigo ‘Louvor Norte’ enche meu coração de gratidão”, afirma a cantora.

O cantor Fernandinho, que se apresenta no segundo dia do festival, diz que está feliz em voltar ao Pará. O artista gospel também comemora a retomada de eventos deste porte no estado e reforça como a música tem o poder de atravessar gerações.

“É uma alegria ver meninos e meninas de 12, 15 anos cantando Faz Chover. Às vezes eu paro e penso: “Será que eles sabem mesmo cantar essa canção?”, e eles estão ali, cantando com força — sendo que, quando a música foi lançada, muitos nem tinham nascido. Isso mostra que o nosso Deus é eterno, e tudo que é feito em Deus também se torna para a eternidade. Não é sobre o que é novo ou velho; é sobre o que é ungido. Aquilo que nasce em Deus, só Ele pode remover. Estou contando os minutos para estarmos aí. Creio que será uma bênção. Deus será exaltado, e o Seu povo receberá da graça do Senhor Jesus”, afirma o cantor.

O palco, de quase 20 metros, terá painéis de LED e duas cruzes laterais, também de LED. Os telões serão utilizados pela primeira vez em um evento deste porte. O “Vem Louvar Pará” terá ainda praça de alimentação, áreas de acolhimento e uma operação preparada para receber um público diverso.

Caravanas e união das igrejas

Com 30 anos de experiência em grandes encontros de música cristã no Pará, o pastor e organizador Lourival Pereira vê no festival um reencontro com a memória afetiva das celebrações passadas e a chance de apresentar essa tradição à nova geração.

“Participar da realização do Vem Louvar Pará nos faz lembrar toda aquela atmosfera do Louvor Norte. A comunidade cristã está vibrando. As caravanas estão sendo formadas em todo o Pará, a juventude se organizando, os pastores apoiando, as denominações unidas para que juntos possamos estar ali no estacionamento do Mangueirão, celebrando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Vai ser uma grande festa que ninguém pode perder”, convida.

Quem também revive lembranças marcantes é o enfermeiro e músico cristão Márcio Sérgio, que conheceu a esposa em um evento de música gospel. “Nos faz relembrar a década de 90, nos grandes encontros da música gospel no Pará. O Vem Louvar Pará é algo extraordinário, uma boa sacada mesmo. Eu vou estar lá trazendo grandes lembranças, vendo pessoas que me inspiram como músico. Vai ser ótimo”, celebra.

Segundo o Governo do Pará, o evento integra a agenda de fortalecimento cultural pós-COP30, ampliando o acesso gratuito a atividades artísticas e valorizando expressões que fazem parte da identidade do povo paraense. O secretário adjunto de Cultura, Bruno Chagas, destaca que reconhecer a relevância da música gospel é também consolidar políticas públicas de inclusão. “A música gospel tem este papel de semear cultura e inclusão em várias partes da região”, pontua.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena uma operação integrada envolvendo mais de 500 agentes estaduais e municipais para garantir a segurança dos dois dias do festival. No estacionamento do Mangueirão, será instalado o Centro Integrado de Comando e Controle móvel, responsável por centralizar as ações, monitorar câmeras e sistemas de inteligência artificial e agilizar o tempo de resposta às ocorrências. O patrulhamento será reforçado pela Polícia Militar e Guarda Municipal, enquanto o Detran e a Segbel atuarão na organização e fluidez do trânsito no entorno e nas vias de acesso ao evento. Além disso, a Delegacia do Torcedor e o Batalhão de Polícia de Eventos prestarão atendimento ao público, registrando ocorrências, orientando cidadãos e atuando no suporte a grupos vulneráveis, com foco na prevenção de crimes e no bem-estar dos participantes.

SERVIÇO

Vem Louvar Pará

Data: 4 e 5 de dezembro

Horário: a partir das 19h, nos dois dias. Abertura dos portões às 17h

Local: Estacionamento do Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), Belém

Entrada: Gratuita

Atrações:

– 04/12: Aline Barros, Isadora Pompeo e Maria Marçal

– 05/12: Fernandinho, Thalles Roberto e Jefferson & Suellem e Banda Som e Louvor