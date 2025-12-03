Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

A cantora Nirah irá gravar nesta quinta-feira, 4, o audiovisual “Estrela em Casa”, em Belém. O projeto de tecnomelody chega com identidade regional, inovação e energia.

“Esse projeto é muito especial para mim. Ele nasce do meu desejo de mostrar quem eu sou de verdade, de levar a essência do Pará para o mundo com toda a força do nosso tecnomelody. O que estou gravando é um reflexo da minha história, da minha identidade e do lugar de onde eu vim. Quero que as pessoas sintam a minha alma em cada cena e em cada música. É intenso, é verdadeiro, é feito com o coração”, disse a artista.

“Estrela em Casa” terá uma estética que celebra a força da música feita no Pará. Essa identidade fica mais evidente com os convidados escolhidos por Nirah. Entre os nomes já confirmados estão Marth (Banda Os Brothers), a clássica e querida Banda AR-15 e o fenômeno DJ Cayan Ribeiro, que será responsável por abrir o evento.

“Eu estou me dedicando profundamente a esse trabalho. Tenho me preparado não só vocalmente, mas emocionalmente também. Esse processo me fez revisitar muita coisa da minha vida, me reconectar com minhas raízes e entender a artista que estou me tornando. Estou me desafiando em aspectos que nunca tinha enfrentado antes, buscando mais entrega, mais sinceridade, mais presença. Tem momentos grandiosos, sim, mas também tem um lado muito íntimo que eu nunca tinha mostrado dessa forma. Estou vivendo isso com muita seriedade e muito amor”, explica.

Além das participações locais, Nirah chamou Kally Fonseca para fazer parte desse trabalho. A cantora conquistou o público com sua voz marcante e presença de palco única à frente dos Cavaleiros do Forró.

“Estrela em Casa” faz referência ao “Estrela da Casa”, reality do qual a artista paraense participou em 2025. Em 2016, Nirah participou do “The Voice Brasil”.

“A música que define esse momento da minha vida é uma que fala de renascimento, de força, de luz. Algo que representa essa fase de me reencontrar, de assumir quem eu sou e de entender meu propósito. Se eu tivesse que escolher uma, seria uma canção que fala de brilho próprio, de coragem, de caminhar com fé, porque é exatamente assim que estou vivendo agora”, conta.

O projeto chega para dar start nessa nova fase profissional de Nirah. O “Estrela em Casa” vem para mostrar ao Brasil o brega, o calypso e o tecnomelody, ritmos que marcam a trajetória da cantora.

“A vocês que estão comigo desde lá atrás, eu só tenho gratidão. Vocês acompanharam cada passo, cada luta, cada vitória, cada reinvenção. Esse momento que estou vivendo agora é fruto de muita fé, muito trabalho e muita verdade. Eu quero que vocês saibam que tudo o que eu faço é pensando em entregar algo bonito, forte e real para quem acredita em mim. Os próximos passos são de crescimento, amadurecimento e muita música boa vindo aí. Obrigada por não desistirem de mim”, finaliza.

Nirah começou cantando na Igreja Católica em Breves, na Ilha do Marajó, sua cidade natal. Os primeiros passos artísticos surgiram quando ela tinha 9 anos. Aos 13, foi chamada para substituir uma cantora em uma banda local, onde permaneceu por cinco anos. Nirah já foi uma das vocalistas da Companhia do Calypso.