Programa 'Mundo Brega Pará' recebe Nirah e Kim Marques em novo episódio na Rádio Liberal FM; reveja

O segundo episódio do programa especial “Mundo Brega Pará”, apresentado pelo diretor de marketing do Grupo Liberal, Ney Messias Júnior, foi ao ar nesta sexta-feira (7) na Rádio Liberal FM (97.5 MHz), e também no Youtube. A atração, transmitida das 17h às 18h, recebeu como convidados a cantora Nirah e o cantor e compositor Kim Marques, que apresentaram versões acústicas de grandes sucessos acompanhados pelo músico e produtor Andinho Farias, especialista no gênero brega.

Assista ao programa:

Os ouvintes puderam acompanhar apresentações exclusivas e momentos de conversa sobre o cenário musical paraense. O programa faz parte de uma série especial que valoriza o ritmo e os artistas que fazem parte da história do brega no estado.

A iniciativa tem patrocínio do Ministério do Turismo (MT) e integra a campanha nacional de valorização do Brega, lançada após o reconhecimento de Belém como Capital Mundial do Brega pela ONU.

O episódio de estreia, que contou com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, também está disponível para o público. Quem perdeu a transmissão ao vivo pode assistir às edições no canal do Grupo Liberal no YouTube e ouvir pela Rádio Liberal FM.