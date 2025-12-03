Capa Jornal Amazônia
Em Belém, fãs dos Guns N' Roses fazem fila para comprar ingressos físicos; vendas iniciam às 17h

A apresentação está agendada para o dia 25 de abril de 2026, no Mangueirão

Lívia Ximenes
Fãs de Guns N' Roses em fila para comprar ingressos físicos (Reprodução)

Nessa quarta-feira (3), em Belém do Pará, os fãs da banda Guns N' Roses se preparam para comprar os ingressos físicos do show, marcado pra 25 de abril de 2026. Em um shopping no bairro do Reduto, pessoas formam filas durante a manhã para garantir as entradas. As vendas iniciam às 17h.

Essa é a primeira vez que a banda se apresenta na capital do Pará. No Brasil, em 2026, Guns N’ Roses também faz show em Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e São Luís (MA).

Saiba mais sobre o show do Guns N’ Roses em Belém

Guns N' Roses em Belém: saiba quanto custam os ingressos e veja os setores disponíveis

Guns N' Roses anuncia mais 8 shows no Brasil em 2026

