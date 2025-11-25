Ingresso grátis para o Festival Psica? Marca de perfume e cosméticos troca embalagens por ingressos

Uma ação ambiental vai premiar com ingressos para o Festival Psica 2025 os moradores de Belém que mais reciclarem embalagens de cosméticos. De 26 de novembro a 3 de dezembro, uma urna do programa Boti Recicla será instalada no térreo do Shopping Pátio Belém, em frente à loja O Boticário. Os 20 participantes que depositarem a maior quantidade de resíduos ganharão pares de ingressos para o evento, que ocorre nos dias 13 e 14 de dezembro, no Estádio Mangueirão.

A iniciativa promove a logística reversa no estado e busca incentivar o descarte correto de embalagens. Para participar, é preciso entregar ao menos três embalagens de cosméticos, de qualquer marca, feitas de plástico, vidro ou aerossol, desde que estejam limpas.

Coletor inteligente irá medir volume dos descartes

O coletor usado na ação é um equipamento com balança e tela interativa que calcula o peso total dos materiais entregues. Após o descarte, o sistema mostra os dados na tela, além de informações sobre o impacto positivo da reciclagem.

O ponto de coleta funcionará de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 12h às 20h. Os participantes devem informar nome, CPF, e-mail e telefone no momento da entrega. Os nomes dos vencedores serão divulgados em 8 de dezembro no site boti-recicla.boticario.com.br/#psica e também por e-mail e telefone.

Programa ambiental recolhe embalagens de cosméticos

O Boti Recicla é um programa de logística reversa do setor de beleza no Brasil com mais de 4 mil pontos de coleta e apoio de 14 cooperativas. As embalagens recolhidas são transformadas e retornam ao ciclo produtivo.

A empresa tem como meta reciclar 45% das embalagens geradas anualmente até 2030. Também pretende reduzir em 15% a quantidade de resíduos por unidade vendida, alinhando suas ações às metas globais de combate às mudanças climáticas.

Serviço

Competição Boti Recicla

Onde: Shopping Pátio Belém – travessa Padre Eutíquio, 1078, bairro Batista Campos, Belém (em frente à loja O Boticário, térreo)

Shopping Pátio Belém – travessa Padre Eutíquio, 1078, bairro Batista Campos, Belém (em frente à loja O Boticário, térreo) Quando: de 26 de novembro a 3 de dezembro

de 26 de novembro a 3 de dezembro Horário: segunda a sábado, das 10h às 19h; domingos, das 12h às 20h

segunda a sábado, das 10h às 19h; domingos, das 12h às 20h Premiação: dois ingressos para o Festival Psica para os 20 participantes que descartarem o maior volume de resíduos

dois ingressos para o Festival Psica para os 20 participantes que descartarem o maior volume de resíduos Divulgação dos vencedores: 8 de dezembro, no site oficial da ação