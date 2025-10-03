Capa Jornal Amazônia
Psica anuncia centro cultural permanente em Belém para pautar cultura e clima além da COP30

Com o nome Casa Dourada, o casarão histórico foi transformado em espaço cultural para “fortalecer as multivozes da Amazônia”, diz o Instituto Psica

O Liberal

Com o anúncio de diversos projetos culturais de entidades e empresas de fora do Pará, o Instituto Psica, ligado ao Festival Psica, confirmou nesta sexta-feira (03) que vai inaugurar em Belém, em novembro, a Casa Dourada. O local é um casarão histórico, transformado em espaço cultural, para “fortalecer as multivozes da Amazônia e seus povos no movimento que mostra que cultura e clima estão interligados”, afirmam os produtores culturais.

“Desde que a COP foi anunciada em Belém, testemunhamos dezenas de organizações de fora abrindo suas ‘casas’ por aqui. Projetos pensados para COP e que terminam junto com ela. Pra gente, era mais importante criar um espaço que ficasse como legado para a região e que seguisse gerando esse movimento”, diz Jeft Dias, diretor da Psica Produções.

O projeto foi idealizado em parceria com a consultoria Impact Beyond e o apoio financeiro de fundações filantrópicas e outras marcas, tendo como propósito impactar 5 milhões de pessoas nos próximos 5 anos, provando que preservar a cultura ancestral é uma potente ferramenta para combater a crise no clima.

Sede permanente do Instituto Psica, a Casa Dourada será inaugurada às vésperas da COP30. O espaço, em homenagem ao peixe que percorre o Rio Amazonas, terá capacidade para 1.280 pessoas por dia e público estimado de 5.660 visitantes durante as ativações da conferência.

Com patrocínio do Instituto Heineken e apoio da Open Society Foundations e da World Climate Foundation, a Casa funcionará como hub cultural e socioambiental, com programação fixa de exposições, rodas de conversa, talks sobre juventude e justiça climática, pocket shows, performances, gastronomia amazônica e coworking para organizações da Pan-Amazônia.
“A Casa Dourada será mais do que um centro de conexões durante a COP30: será um ponto pulsante de articulação e troca. E, após a conferência, continuará ativa como espaço permanente de fortalecimento do setor cultural em Belém”, diz Iago Hairon, da Open Society.

“Unir clima e cultura é uma decisão estratégica. Precisamos de novas formas de aproximar pessoas da pauta climática, e a cultura é a porta de entrada. Quem é do Norte sabe que natureza e cultura são uma coisa só”, afirma Gerson Dias, diretor do Psica Produções.

Vânia Guil, Head do Instituto HEINEKEN afirma: “Projetos como a Casa Dourada não apenas valorizam as riquezas culturais da Amazônia, mas também impulsionam soluções criativas para os desafios globais. Apoiar uma iniciativa que transforma a cultura em um motor de impacto social e ambiental é uma maneira concreta de deixar um legado duradouro para a região e para o país”.

“Nosso desejo é de que a Casa Dourada se firme como um farol cultural no coração da Amazônia, e também como um berço de soluções baseadas na cultura e na natureza, da sociobioeconomia e da inovação que parte da Amazônia pro mundo”, conta Flora Bitancourt, co-fundadora da Casa e líder da World Climate Foundation no Brasil.

“Tem uma COP atravessando a Amazônia ancestral. É importante participarmos desse debate não só com festa, mas amplificando a sabedoria milenar dos povos. A Casa Dourada chega como essa encruzilhada de águas que confluem para Belém”, finaliza Jeft Dias.

 

Serviço
Lançamento Casa Dourada
Onde: Cidade Velha - Belém (PA)
Quando: Novembro

.
