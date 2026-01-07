Causa da morte de Brigitte Bardot é revelada por viúvo; veja

Aos 91 anos, a atriz francesa Brigitte Bardot morreu no dia 28 de dezembro de 2025. Até essa quarta-feira (7), dia do velório e sepultamento, a causa do óbito ainda não havia sido informada. Entretanto, em entrevista à revista Paris Match, o viúvo da artista, Bernard d’Ormale, revelou o que aconteceu.

Bernard contou que Brigitte enfrentava um câncer e afirmou que a morte foi em decorrência da doença. A atriz foi internada em outubro do ano passado para uma cirurgia e recebeu alta no mesmo mês. Segundo ele, antes de “se entregar” ao câncer, ela passou por duas operações.

“Nos últimos meses, em momentos de sofrimento físico, ela chegou a dizer duas ou três vezes: 'Estou farta, quero ir embora’”, falou Bernard. O viúvo disse que Brigitte “tolerou muito bem” as cirurgias.

