Festival Psica 2025 anuncia datas e revela conceito inspirado no peixe dourada

Depois de uma edição com atrações nacionais e internacionais, e recorde de público de mais de 100 mil pessoas, o Festival Psica anunciou as datas da edição de 2025: 12, 13 e 14 de dezembro. A partir do dia 22 de abril começam as vendas dos ingressos promocionais, disponíveis no lote “Confia no Psica”. O Psica 2025 começa na sexta-feira, 12 de dezembro, com programação gratuita em cinco palcos a céu aberto no bairro da Cidade Velha. Em seguida, o festival ocupa o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, para dois dias de festa, no sábado e domingo, 13 e 14 de dezembro, com mais cinco palcos e uma imersão na cultura pan-amazônica, a partir do olhar das periferias do Norte brasileiro.

O conceito da edição de 2025 é o caminho de volta do percurso do peixe dourada, que faz a mais longa migração de água doce do mundo: são mais de 11 mil quilômetros percorridos na imensidão da Amazônia. Depois de descer a Cordilheira dos Andes, no Peru — onde nasce o rio Amazonas — até o Pará, no Estuário Amazônico, agora a ideia é fazer o caminho contrário: mostrar a influência e contribuição da cultura da foz em toda a extensão do rio e na cultura latina. Da melodia caribenha às maracas do carimbó, o festival está de ouvidos abertos para a pluralidade rítmica forjada no fluxo de trocas e vivências milenares neste território continental.

“A dourada é essa metáfora que resume a pulsão que sempre moveu o Psica: viver profundamente as Amazônias. Essa conexão nos levou a pensar no percurso da dourada, peixe que vem dos Andes até a baía do Marajó. Em 2025, a gente segue falando sobre o ciclo da dourada. Para completar o ciclo, ela precisa fazer esse caminho de volta. E é isso que a gente vai explorar: esse caminho do Pará, atravessando outros países amazônicos, até chegar no seu destino, que são os Andes peruanos. E aí isso vai estar muito presente no line-up. No ano passado, a gente envolveu artistas de vários territórios que compõem a Amazônia, como o Amazonas, Maranhão, Peru. Para esse ano, a gente pretende trazer isso de volta, ainda mais forte. Então o line-up vai representar muito do imaginário popular amazônico, que habita no nosso subconsciente, na nossa memória afetiva. São coisas que a gente experiencia aqui se conectando também com o Brasil e o mundo afora”, diz Jeft Dias, diretor do Psica.

“A gente não fala a mesma língua, mas sente o mesmo calor, sente o mesmo cheiro, o mesmo gosto. A influência da música caribenha, da cúmbia, que chega aqui e deságua no brega-pop, no calypso. Vamos falar muito sobre essa conexão. Em 2024 a gente recebe o sinal e em 2025 a gente manda de volta. Como uma rede. O que se transforma nesse processo do peixe e o que se transforma em nós. A dourada é uma boa ‘isca’ para falarmos da Amazônia e das questões ambientais”, completa Gerson Junior, diretor do festival.

Como forma de garantir um evento de porte nacional, mas direcionado para as periferias, o festival anuncia o primeiro lote, “Confia no Psica”, a R$ 99,90 (valor de meia-entrada), que garante acesso a dois dias de festival com dezenas de shows. O lote será lançado no dia 22 de abril e ficará disponível até o dia 28 do mês, antes do anúncio dos primeiros nomes confirmados. A política é uma estratégia para tornar o evento acessível à comunidade periférica, mas também uma forma de fortalecer a conexão com o público que confia na curadoria do evento.

“Já virou tradição. É o lote de ingressos que a gente lança pros fãs que já frequentam, que já acompanham o Psica há muitos anos e nunca se decepcionam, sempre sabem que vem coisa boa, e conseguem comprar o ingresso num precinho bacana, antes mesmo de a gente divulgar qualquer atração. Isso aí é para tornar o festival ainda mais acessível. Isso é um presente para os nossos fãs. E a gente tem certeza que quem comprar agora o lote não vai se arrepender”, garante Jeft Dias.

Serviço

Festival Psica 2025 – O Retorno da Dourada

Dias 12, 13 e 14 de dezembro, na Cidade Velha e no Mangueirão, em Belém.

Passaporte Psica

Lote “Confia no Psica”

À venda de 22 a 28 de abril

Informações nas redes sociais do Psica: @festivalpsica

Valores

Meia-entrada: R$ 99,90*

Solidária: R$ 119,88**

Inteira: R$ 199,80

*Estudantes e professores.

**Mediante entrega de 1kg de alimento não perecível na portaria do evento.