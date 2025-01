O Festival Psica é o novo patrocinador da Tuna Luso. A parceria foi oficializada no último sábado, 11 de janeiro, durante o lançamento dos novos uniformes da Águia Guerreira para a temporada 2025. Na manhã desta terça-feira (14), o perfil do Festival Psica no Instagram fez uma postagem em colaboração com a Tuna, tornando a parceria pública.

"União sinistra Psica e @tunaluso.oficial! Somos oficialmente patrocinadores de um dos times mais importantes do Pará: a Tuna Luso Brasileira. Essa união vai render muitos frutos para a cena esportiva e cultural do nosso estado. Estamos muito felizes com esse novo passo e momento. O que vocês acham que vamos aprontar logo, logo?", diz a publicação.

O vice-presidente da Tuna, Roberto Figueiredo, destacou a importância da parceria, que une futebol e música. Ele afirmou que, a partir de março, algumas programações já serão lançadas para os torcedores.

"Essa parceria vem para unir futebol, música e alegria. A união com o Psica é exatamente o que nós precisávamos. A nova Tuna traz essa proposta de ser mais inclusiva e diversa", ressaltou Roberto.

Mauricio Viana, diretor de projetos do Festival Psica, também se pronunciou sobre a nova parceria, ressaltando a importância histórica da Tuna no futebol paraense. Ele expressou o desejo de aproximar o público mais jovem do time tunante.

"Nosso objetivo é apresentar a história da Tuna para o público mais jovem e trazer esse torcedor para mais perto do clube. Agora, os torcedores da Tuna e do Psica serão um só", afirmou Mauricio.

Os torcedores e fãs do festival demonstraram entusiasmo com a nova parceria. Na publicação, os internautas comentaram sobre a novidade:

“Que sensacional! A Tuna fez um golaço ao se tornar moderna e inclusiva. Isso renderia uma ótima crônica”, comentou um usuário.

“A sede social da Tuna é excelente para shows e eventos culturais. É bem localizada e de fácil acesso”, escreveu outro torcedor

“Música + futebol: a combinação perfeita! Já quero uma camisa desse projeto que não tem preço”, expressou um terceiro internauta.