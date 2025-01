Com temática sustentável, Tuna lança novo uniforme para a temporada 2025 neste sábado (11)

A Tuna Luso lança, neste sábado (11), os novos uniformes que serão utilizados na temporada de 2025. O evento ocorre no Hotel Grand Mercure, na avenida Nazaré, em Belém, a partir das 19h.

O novo manto do clube paraense tem como destaque a sustentabilidade e a preservação da Floresta Amazônica. Com o selo 100% verde, a camisa é confeccionada a partir de garrafas PET recicladas e produzida com energia solar, reforçando o compromisso ecológico da equipe.

A mensagem "Amazônia Viva" está estampada no uniforme, simbolizando a importância da proteção da floresta. Na parte de trás da camisa, detalhes gráficos retratam os desafios climáticos e a necessidade de união da população em prol da preservação ambiental.

Ruy Santos, analista de marketing e comercial do clube, destacou a importância da iniciativa: "A ideia da Tuna é levantar a bandeira da vida na Amazônia e, é claro, reforçar o compromisso com a preservação da nossa floresta. Dessa forma, nós nos alinhamos ao nosso ideal de responsabilidade ecológica, trabalhando com produtos sustentáveis".

A Tuna já deve estrear o novo uniforme no domingo (12). Às 17h, no estádio Mangueirão, a Lusa enfrenta o Paysandu, pela final da Supercopa Grão-Pará. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.